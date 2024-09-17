Aslıhan Karalar, hakkında bilinmeyen soruları yanıtladı!

Aslıhan Karalar, bir derginin Pakistan kapağında yer aldı. Pakistan'da büyük bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu, hakkında bilinmeyen soruları yanıtladı. Karalar, "Oyunculuğa aşkınız nereden geliyor?" sorusuna, "Çocukluğumdan beri biliyordum. Çocukluğumdan beri film izleyip ve kitap okuyup onları analiz etmeyi severdim. İlkokuldan beri drama kulübündeyim. Şu an hobim işim ve hayatım oldu" yanıtını verdi.

Karalar, "Oyuncu olmasaydın hangi mesleği seçerdin?" sorusuna, "Muhtemelen atlet olurdum. Çünkü hızlı koşuyorum. Ankara'da yaşarken altyapıda koşu hazırlıklarına hazırlanıyorum" diye cevap verdi.