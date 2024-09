Serenay Sarıkaya’dan evlilik açıklaması!

Yaptığı açıklamalarda gündem olmaya devam eden Serenay Sarıkaya, katıldığı davette gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sarıkaya, "Şu an bir şey yapmıyorum aslında. 'Şahmaran'ın yeni sezonu yayınlandı, baya mutluyuz. Tatilim devam ediyor diyebilirim aslında. Tekrardan çalışmalarımız olacak ama televizyon dizisi şimdilik olmayacak" dedi. Sevgilisi Mert Demir ile güzel giden ilişkisinden ve beraber gittikleri tatilden bahseden Sarıkaya, "Tatil devam ediyor, güzel de tatiller yaptık. Her şey şu an yolunda. Evlilik soruları içinde çok erken. Böyle bir düşünce içerisinde değiliz" diye konuştu. Serenay Sarıkaya'nın tarzını gören hayranları ise sosyal medyada "Gardrop ortak herhalde" diye takıldı.

