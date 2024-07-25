Hayali gerçek oldu!

İpek Filiz Yazıcı, önceki akşam Bebek'teydi. Ufuk Beydemir ile Roma'da dünyaevine giren Yazıcı, ardından İstanbul'da da bir nikah töreni gerçekleştirmişti. Eşiyle birlikte çok güzel şeyler yaptıklarını dile getiren Yazıcı, "Ufuk'un bana yazdığı bir şarkı vardı. 'Sarı sarı saçlar' adında... Ben evde sürekli son ses açıp dinlerdim, artık evdekiler de ezberlemişti. Ona bir klip çektik Ufuk'la beraber... Hayal ettiğimiz şey buydu. Çok içimize sinerek yaptık" diyerek güldü.



Eşi Ufuk Beydemir'den bahsetmeye devam eden Yazıcı, "Ufuk'u ütü yaparken görmeyin. Şimdi yaz diye bir şeyler yapmak çok içimizden gelmiyor, çünkü çok sıcak... Ama yemekler bende... Ayıptır söylemesi biraz güzel yemek yaparım. Kocamdan da duyarsınız. Ev hallerimiz çok keyifli geçiyor bizim, 7-8 aydır da diyetin içerisindeyiz. Şu sıra kısıtlı yemekler yapıyoruz. En çok köfte seviyor Ufuk sanırım" dedi.

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