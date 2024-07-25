PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Hayali gerçek oldu!

İpek Filiz Yazıcı, önceki akşam Bebek'teydi. Ufuk Beydemir ile Roma'da dünyaevine giren Yazıcı, ardından İstanbul'da da bir nikah töreni gerçekleştirmişti. Eşiyle birlikte çok güzel şeyler yaptıklarını dile getiren Yazıcı, hayallerinden bahsetti.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 07:01
Hayali gerçek oldu!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İpek Filiz Yazıcı, önceki akşam Bebek'teydi. Ufuk Beydemir ile Roma'da dünyaevine giren Yazıcı, ardından İstanbul'da da bir nikah töreni gerçekleştirmişti. Eşiyle birlikte çok güzel şeyler yaptıklarını dile getiren Yazıcı, "Ufuk'un bana yazdığı bir şarkı vardı. 'Sarı sarı saçlar' adında... Ben evde sürekli son ses açıp dinlerdim, artık evdekiler de ezberlemişti. Ona bir klip çektik Ufuk'la beraber... Hayal ettiğimiz şey buydu. Çok içimize sinerek yaptık" diyerek güldü.

Eşi Ufuk Beydemir'den bahsetmeye devam eden Yazıcı, "Ufuk'u ütü yaparken görmeyin. Şimdi yaz diye bir şeyler yapmak çok içimizden gelmiyor, çünkü çok sıcak... Ama yemekler bende... Ayıptır söylemesi biraz güzel yemek yaparım. Kocamdan da duyarsınız. Ev hallerimiz çok keyifli geçiyor bizim, 7-8 aydır da diyetin içerisindeyiz. Şu sıra kısıtlı yemekler yapıyoruz. En çok köfte seviyor Ufuk sanırım" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Enerjide zincirler kırıldı! Türkiye’nin enerji filosu 7’nci gemiyle gücüne güç katacak! İşte ilk görüntüsü
ABD Kongresi’nde Netanyahu’ya alkış tufanı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın o sözleri yeniden gündem oldu: Ey Amerikan devleti sen de İsrail kadar sorumlusun
Türk Telekom
Emekliye yüksek promosyon fırsatı! Bankalar ne kadar veriyor? Kimler ödemesini artırabilir? İşte maaşa göre promosyon aralığı
Özel okulların ücreti 1 milyon lirayı aştı! Zirve Alman Lisesi’nde! Tepki yağdı: Birileri dur desin
Fenerbahçe’den 6 numaraya dev isim! Fred rahat nefes alacak
Anadolu Ajansı
ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekilme kararı sonrası ulusa seslendi! Trump rövanşından neden vazgeçti? Kamala Harris’e övgü yağdırdı
Beşiktaş’a bir star daha! Immobile’nin yanına geliyor
ABD’de utanç görüntüleri! Katil Netanyahu ABD Kongresi’nde ayakta alkışlandı | Türkiye’den sert tepki
ABD Kongresi’nde İsrail Başbakanı Netanyahu ayakta alkışlandı! Skandal görüntülere Türkiye’den peş peşe tepkiler: Yazıklar olsun
Beyaz Saray’a Netanyahu gösterisi! Binlerce protestocu toplandı
Süleymaniye’yi PKK üssü yapan Talabani son çıkmazda! Ankara Yakından izliyoruz deyip baskıyı artırdı: KYB’de iç bölünme baş gösterdi
Premier Lig’in yıldızına kanca! Fenerbahçe durmuyor
Başkan Erdoğan’dan ’Türkiye Yüzyılı’ vurgulu ’Lozan’ mesajı... Bu asra milletimizin mührünü vurma irademizin önüne kimse geçemeyecek
SON DAKİKA