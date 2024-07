Her projede farkını ortaya koyan son dönemin en başarılı oyuncularından İlhan Şen, dünya sinemasının yükselen yıldızı olarak gösterilen İran ve Türk yapımı yeni bir dizi projesi için sete çıkıyor. Ünlü yönetmen ve senarist Pouria Heidary Oureh'in kaleminden çıkan ve yönetmenliğini üstlendiği 8 bölümlük dijital dizi "One Way Ticket" ile sevenlerinin karşısına çıkacak olan Şen, dizide Cinayet Bürosu-Komiser Yardımcısı Serdar karakterini canlandıracak.

