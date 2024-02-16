Yoğun istek üzerine piyanonun başına geçti | Ünlü sanatçı Tayfun Duygulu eşi Bella Duygulu’nun gözlerinin içine bakarak çaldı

Tayfun Duygulu ve eşi Bella Duygulu, bu yıl Sevgililer Günü'nü Etiler'de kutladı. Duygulu, "14 Şubat'ta hep sahnede olmanın ardından, bu kez eşimle kutlamak beni çok mutlu etti" dedi.

Bella Duygulu ise, "Biz evleneli 4 sene oldu ama ilk kez baş başa kutladık. Diğer hediyesi özel olsun ama çiçek beni çok mutlu etti" dedi.