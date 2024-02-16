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Yoğun istek üzerine piyanonun başına geçti | Ünlü sanatçı Tayfun Duygulu eşi Bella Duygulu'nun gözlerinin içine bakarak çaldı

Ünlü sanatçı Tayfun Duygulu yoğun istek üzerine piyanonun başına geçti ve eşi Bella Duygulu'nun gözlerinin içine bakarak duygusal bir performans sergiledi.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Şubat 2024 Güncelleme 16 Şubat 2024, 07:04
Yoğun istek üzerine piyanonun başına geçti | Ünlü sanatçı Tayfun Duygulu eşi Bella Duygulu’nun gözlerinin içine bakarak çaldı

Tayfun Duygulu ve eşi Bella Duygulu, bu yıl Sevgililer Günü'nü Etiler'de kutladı. Duygulu, "14 Şubat'ta hep sahnede olmanın ardından, bu kez eşimle kutlamak beni çok mutlu etti" dedi.

Bella Duygulu ise, "Biz evleneli 4 sene oldu ama ilk kez baş başa kutladık. Diğer hediyesi özel olsun ama çiçek beni çok mutlu etti" dedi.



SEVGİLİLER GÜNÜ YEMEĞİ!
Eski futbolcu Semih Kaya ve eşi Yasemen Kaya, önceki akşam Etiler'deydi. Arkadaşları ile birlikte yemek yiyeceklerini söyleyen Semih Kaya, "Dostlarımız ile yemeğe geldik. Bugün 14 Şubat... Hem sevdiğimle hem yakın dostlarımızla bugünü yemekte geçireceğiz. 14 Şubat'ta özellikle hediye aldığımız olmuyor. Farklı günlerde hediye alıp sürpriz yapmak daha anlamlı..." şeklinde konuştu.

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