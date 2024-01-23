Fanatik Beşiktaşlı Aynur Aydın'dan Trabzonspor – Galatasaray maçına sitemli yorum! "Kaleci müthişti hiç elini uzatmak bile istemedi"

SIRRINI AÇIKLADI! Güzel oyuncu Gökçe Akyıldız , bir dergiye açıklamalarda bulundu. Parlak cildinin sırrını açıklayan Akyıldız şunları söyledi: Açıkçası çok rutine bağlı değilim ama belirli alışkanlıklarım var tabii. Makyajımı çıkartmadan uyumuyorum ve açık tenli olduğum için güneş kremimi mutlaka çantamda taşıyorum. Genellikle abur cubur çok tüketmiyorum."

DUYGUSAL ANLAR! Koray Avcı , önceki gece Bostancı'da sahne aldı. Avcı, "Yağmurlar" şarkısını kaybettiği babasına ithafen söylerken, "Babam beni Bostancı ve Harbiye konserlerimde izlemişti. O dönemden beri buralarda sahneye çıkınca farklı etkileniyorum" deyince salonda duygusal anlar yaşandı.





MASA YENİDEN KURULUYOR!

"Ben Bu Cihana Sığmazam"ın yeni bölüm konusu şöyle; Fabrikaları Müfit tarafından kapatılan Cezayir, bunun bizzat devlet tarafından mı yapıldığını, yoksa Müfit'in ona olan husumetinden mi kaynaklandığını merak etmektedir. Meseleyi araştırması için Atakan'la konuşur. Atakan Ankara'ya giderek üstleriyle toplantı yapar ve fabrikaların yeniden açılmasını sağlar.

İNTİKAM VAKTİ!

Ancak bir şartları vardır; Dayılar masası yeniden kurulacak ve Cezayir'le Gardaşov da o masada olacaklardır. Müfit masayı kurar ve göstermelik bir oylamayla liderliğine Sandıkçıoğlu'nu getirir. Öte yandan Emina Tazıyev, Onbeşli'den ayrılır. Onbeşli bu ani ayrılıktan şüphelenerek Emina'yı takip eder ve yıllardan beri aradığı Radovan'ın Musa Tazıyev olduğunu öğrenir. Artık intikam vakti gelmiştir.

EĞLENCE ZAMANI

Yarıyıl tatilinde de çocukları eğlenceli etkinliklerle buluşturacak olan Akasya, zengin bir program sunmaya hazırlanıyor. Renkli baloncuk ve sihirbazlık şovları, masal gösterileri ve birbirinden keyifli atölyeler 4 Şubat'a kadar minik ziyaretçiler ile buluşacak. Türkiye'nin ilk holografik eğlence parkı DigiZoo ile de çocuklara interaktif bir öğrenme deneyimi yaşatacak.

KİTAP HEYECANI!

Oyuncu ve yazar Nihan Aslı Aygen'in yeni kitapları "Küçük Çekirge'nin Büyük Macerası" ve "Küçük Çekirge'nin Parti Heyecanı", D&R Zorlu Center'da düzenlenen lansmanla tanıtıldı. Yazarı eşi Murat Aygen ve kızı Nil yalnız bırakmadı. Ünlü isimlerin de katıldığı lansmanda çocuklar, oyunlar ve çeşitli etkinliklerle keyifli bir gün geçirdiler.