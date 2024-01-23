Fanatik Beşiktaşlı Aynur Aydın'dan Trabzonspor – Galatasaray maçına sitemli yorum! "Kaleci müthişti hiç elini uzatmak bile istemedi"

Fanatik Beşiktaşlı Aynur Aydın'a 5-1 biten Trabzonspor – Galatasaray için, "Averajı yükselttiniz güzel oyun. Kaleci müthişti, hiç elini uzatmak bile istemedi" diyerek sitemlerini dile getirdi.
Fanatik Beşiktaşlı Aynur Aydın'a 5-1 biten Trabzonspor – Galatasaray için, "Averajı yükselttiniz güzel oyun. Kaleci müthişti, hiç elini uzatmak bile istemedi" diyerek sitemlerini dile getirdi.
Aydın'ın bu yorumu sonrası Galatasaraylı taraftarlar yoğun tepki gösterdi. Yazdığı bu yorum sonrası tepkiyle karşılaşan Aynur Aydın, "Neden düşüncelere saygı duymayı öğrenemiyor sunuz? Hakaret etmek en kolayı tabii... Gülüp geçmeyi öğrenin, kasmayın bu kadar arkadaşlar" dedi.
BAYRAK MİKROFON TELEFON!
Başarılı sanatçı Zara, önceki gün Yeşilköy'de sahne aldı. Pilotluk hayali annesi tarafından veto edilen Zara, ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı'ya görevinde başarılar dilediğini ifade etti. Zara, ''Uzaya giden İlk Türk siz olsanız, yanınıza neler alırdınız?'' sorusuna, ''Her anını kaydetmek ve fotoğraflamak için telefonumu, orada da rahat durmam ben şarkılarımı, türkülerimi söylemek için mikrofonumu ve elbette uyurken bile başucumdan ayırmadığım şanlı Türk bayrağımı'' yanıtını verdi.
SIRRINI AÇIKLADI!
Güzel oyuncu Gökçe Akyıldız, bir dergiye açıklamalarda bulundu. Parlak cildinin sırrını açıklayan Akyıldız şunları söyledi: Açıkçası çok rutine bağlı değilim ama belirli alışkanlıklarım var tabii. Makyajımı çıkartmadan uyumuyorum ve açık tenli olduğum için güneş kremimi mutlaka çantamda taşıyorum. Genellikle abur cubur çok tüketmiyorum."
DUYGUSAL ANLAR!
Koray Avcı, önceki gece Bostancı'da sahne aldı. Avcı, "Yağmurlar" şarkısını kaybettiği babasına ithafen söylerken, "Babam beni Bostancı ve Harbiye konserlerimde izlemişti. O dönemden beri buralarda sahneye çıkınca farklı etkileniyorum" deyince salonda duygusal anlar yaşandı.
MASA YENİDEN KURULUYOR!
"Ben Bu Cihana Sığmazam"ın yeni bölüm konusu şöyle; Fabrikaları Müfit tarafından kapatılan Cezayir, bunun bizzat devlet tarafından mı yapıldığını, yoksa Müfit'in ona olan husumetinden mi kaynaklandığını merak etmektedir. Meseleyi araştırması için Atakan'la konuşur. Atakan Ankara'ya giderek üstleriyle toplantı yapar ve fabrikaların yeniden açılmasını sağlar.
İNTİKAM VAKTİ!
Ancak bir şartları vardır; Dayılar masası yeniden kurulacak ve Cezayir'le Gardaşov da o masada olacaklardır. Müfit masayı kurar ve göstermelik bir oylamayla liderliğine Sandıkçıoğlu'nu getirir. Öte yandan Emina Tazıyev, Onbeşli'den ayrılır. Onbeşli bu ani ayrılıktan şüphelenerek Emina'yı takip eder ve yıllardan beri aradığı Radovan'ın Musa Tazıyev olduğunu öğrenir. Artık intikam vakti gelmiştir.
EĞLENCE ZAMANI
Yarıyıl tatilinde de çocukları eğlenceli etkinliklerle buluşturacak olan Akasya, zengin bir program sunmaya hazırlanıyor. Renkli baloncuk ve sihirbazlık şovları, masal gösterileri ve birbirinden keyifli atölyeler 4 Şubat'a kadar minik ziyaretçiler ile buluşacak. Türkiye'nin ilk holografik eğlence parkı DigiZoo ile de çocuklara interaktif bir öğrenme deneyimi yaşatacak.
KİTAP HEYECANI!
Oyuncu ve yazar Nihan Aslı Aygen'in yeni kitapları "Küçük Çekirge'nin Büyük Macerası" ve "Küçük Çekirge'nin Parti Heyecanı", D&R Zorlu Center'da düzenlenen lansmanla tanıtıldı. Yazarı eşi Murat Aygen ve kızı Nil yalnız bırakmadı. Ünlü isimlerin de katıldığı lansmanda çocuklar, oyunlar ve çeşitli etkinliklerle keyifli bir gün geçirdiler.
İZMİR ÇIKARMASI!
Başarılı oyuncu ve senarist Gupse Özay'ın heyecanla beklenen yeni filmi 'Lohusa' vizyona girdi. Gala ve İstanbul'daki seyircili gösterimlerin ardından film ekibi, bu kez de İzmir'de hayranlarıyla buluştu. Özay, "Filmi sizlerle izlerken sizin güldüğünüz yerlerde biz de hala gülüyoruz, duygulandığınız yerlerde hala gözlerimiz doluyor" dedi.
ÇOCUKLAR UZAYI KEŞFEDİYOR
Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul, uzay ve gökbilimi meraklısı çocukları Astronot Eğitim Merkezi'ne davet ediyor. Çocuklar KidZania İstanbul'da açılışı gerçekleşen Astronot Eğitim Merkezi ile stajyer astronot rolü ile uzayı keşfediyorlar.
AİLECEK ALIŞVERİŞ
Duman Grubu'nun solisti Kaan Tangöze, eşi Kıvılcım Ural ve kızı İlayda ile önceki gün Nişantaşı'nda bir AVM'deydi. Kısa süre mağazaları dolaşan aile, alışveriş yaptıktan sonra yemek restoranlarının bulunduğu kata çıkıp yemek yedi. Tangöze, yine üzerinden hiç çıkarmadığı montuyla dikkat çekti.
FİLOZOF TEOMAN
Gece Yolcuları'nın solisti Edis İlhan, ilk kez ailesiyle Nişantaşı'nda görüntülendi. Projelerinden bahseden şarkıcı, "Yakın süre önce 'Organika' albümümüz çıktı. Konserler devam ediyor" dedi. Son dönemde Teoman'ın açıklamalarıyla gündem olmasına İlhan, "Teoman bizim abimiz. Onu çok seviyoruz. Son zamanlarda pirimiz oldu. Filozof gibi takılıyor. Çok tatlı" şeklinde konuştu.
DOĞALLIK GİTTİ!
Doğallığı seven bu yüzden saçlarını bile boyatmayan Özge Özpirinçci, sosyal medya hesabından makyajsız fotoğraflarını sık sık yayınlıyordu. Yeni dizisi için doğallıktan vazgeçmek zorunda kalan oyuncu, botoks yaptırdığını ve saçlarını boyattığını açıkladı. Oyuncu, ayrıca takipçilerinden gözaltındaki çöküklük için doğal çözüm önerileri istedi.