Çok özel bir proje!  Yasemin Özilhan, 12 yıl sonra yeniden ekranlara dönüyor

12 yıl sonra setlere dönmeye hazırlanan, bir dönemin doktor Ela'sı Yasemin Özilhan yaptığı paylaşımlarla sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. 1.5 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken isimlerinden olan sosyetik güzel, her zaman fit görüntüsüyle ilgi odağı olmayı başarıyor.

Yasemin Özilhan, 2011 yılında iş adamı İzzet Özilhan ile nikah masasına oturmuştu ve anneliğinin ardından oyunculuğu bırakmıştı. Şimdilerde sosyetenin gözde isimlerinden olan Yasemin Özilhan'ın son olarak setlere dönme kararı aldığı öğrenildi.