Güzel oyuncu Müge Boz içini bir döktü pir döktü: Tükendim!

Sosyal medyadan kızı Vina'yı anlatan Boz, "Bu annelik olayı hiç de kolay değil. Vina'nın uyku sorunu artık canıma tak etti. Tam 2 saat 15 dakika ağladı. Ama ne ağlamak! Sanki boğazlıyorlar" dedi.

"DELİLER GİBİ BAĞIRDIM"

Arabasına binip uzaklaştığını söyleyen Müge Boz, sözlerine şöyle devam etti: "Sinirlerim öyle bozuldu ki, evden çıkıp arabayla dolaştım.





Deliler gibi bağırdım. Ben de hıçkırarak ağladım. Tükendim ki ne tükendim. Eşim Caner uyuyor gayet! Neden hep anneler en çok etkileniyor? İnsan bir yerde patlıyor işte! İçimi dökmeseydim ortadan çat diye çatlayacaktım"