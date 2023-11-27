PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Virüs engeli: Hülya Avşar koronavirüse yakalandı konserlerini iptal etti

Hülya Avşar, yaşadığı son rahatsızlık sonucu koronavirüse yakalandığını öğrendi. Evinde istirahate çekilen Avşar, bir süre sahneye çıkamayacak. Konuya ilişkin Avşar’dan henüz bir açıklama gelmedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Kasım 2023 Güncelleme 27 Kasım 2023, 07:00
Virüs engeli: Hülya Avşar koronavirüse yakalandı konserlerini iptal etti

Dünyayı sarsan koronavirüs salgını, kontrol edilebilir noktaya geldi. Ancak, salgın gerçeği henüz ortadan kalkmadı. Apar topar hastaneye kaldırılan Avşar kızının, yapılan tetkikler sonucu koronavirüs olduğu ortaya çıktı.

Müdahale sonrası evinde istirahate çekilen Avşar, konserlerini iptal etmek durumunda kaldı.

Doktor tavsiyesiyle bir süre sahneye çıkamayacak olan ünlü ismin, ne zaman konserlerine başlayacağı henüz belli değil.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA