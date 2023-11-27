Virüs engeli: Hülya Avşar koronavirüse yakalandı konserlerini iptal etti

Dünyayı sarsan koronavirüs salgını, kontrol edilebilir noktaya geldi. Ancak, salgın gerçeği henüz ortadan kalkmadı. Apar topar hastaneye kaldırılan Avşar kızının, yapılan tetkikler sonucu koronavirüs olduğu ortaya çıktı.

Doktor tavsiyesiyle bir süre sahneye çıkamayacak olan ünlü ismin, ne zaman konserlerine başlayacağı henüz belli değil.