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Aslı Enver ile eşi Berkin Gökbudak'tan romantik yıl dönümü kutlaması: "İyi ki sen"

Aslı Enver, geçtiğimiz sene kasım ayında iş insanı Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz aylarda ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Aslı Enver, eşi Berkin Gökbudak ile evliliklerinin 1. yılını kutladı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Kasım 2023 Güncelleme 14 Kasım 2023, 07:00
Aslı Enver ile eşi Berkin Gökbudak’tan romantik yıl dönümü kutlaması: İyi ki sen

Aslı Enver, geçtiğimiz sene kasım ayında iş insanı Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu.

Nikahtan sonra Enver'in iki aylık hamile olduğu ortaya çıkmış ve rol alacağı diziyi hamileliği sebebiyle bırakmak zorunda kaldığı öğrenilmişti. İkili sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen kızlarına Elay adını vermişti.

12 Kasım'da sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturan Enver, eşi Gökbudak ile 1. evlilik yıl dönümlerini romantik bir yemekle kutladı. Oyuncu, paylaşımına "İyi ki sen" notunu düştü.

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