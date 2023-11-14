Aslı Enver ile eşi Berkin Gökbudak'tan romantik yıl dönümü kutlaması: "İyi ki sen"

Nikahtan sonra Enver'in iki aylık hamile olduğu ortaya çıkmış ve rol alacağı diziyi hamileliği sebebiyle bırakmak zorunda kaldığı öğrenilmişti. İkili sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen kızlarına Elay adını vermişti.

12 Kasım'da sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturan Enver, eşi Gökbudak ile 1. evlilik yıl dönümlerini romantik bir yemekle kutladı. Oyuncu, paylaşımına "İyi ki sen" notunu düştü.