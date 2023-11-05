Tolgahan Sayışman'ın başrolünü ve yapımcılığını üstlendiği yeni dizisi "Arjen" geliyor! Hollywood'dan özel aksiyon ekibi...





'KASKO'YU İNCELEYİN

Dinlemekten keyif aldığım bir şarkıdan bahsetmek istiyorum bugün sizlere. Adı "Kasko". Şarkı adı size enteresan gelebilir ama 'Kasko' şarkısını dinlediğinizde ne kadar güzel bir parça olduğunu anlayacaksınız. Şarkı Dilan Çıtak imzası taşıyor. Dilan, ortaya o kadar güzel bir iş çıkarmış ki evde, işte, araba da her yerde dinler oldum. Kısa sürede dillere pelesenk olacak bir şarkı diyorum. Şarkı, klibiyle de tam anlamıyla bir bütünlük sağlamış. Dilan'ı tebrik ederim. Beklemeye değer bir iş çıkarmış ortaya.



TÜRK FİLMİNE BÜYÜK GURUR!

Geçtiğimiz günlerde vizyona giren "Zübeyde Analar ve Oğullar" filmi Kanada'dan özel davet almış. Toronto'da gerçekleşen Iffsa'da premier filmi olarak gösterilmiş Zübeyde Analar ve Oğulları.





Aslıhan Güner, Sitare Akbaş, Alican Yücesoy ve Devrim Nas'ın başrollerini oynadığı filmin böyle bir davet alması ve plaket verilmesi Türk sineması için önemli bir adım diyebilirim. Çünkü Kanada gibi lobicilerin çok güçlü olduğu yerlerde Türk filmlerinin gösterimini bırakın ismini bile ön plana çıkartmazlar. Ben bu başarıyı yakalayan film ekibine ve oyuncularını tebrik etmek istiyorum...





ZİRVEDE BİR TÜRK!

Dünyanın en prestijli gastronomi ödülü olan 'Michelin' tarafından 2022 ve 2023 yıllarında Bib Gourmand ödülüne layık gorülen Miami'deki ünlü bir Türk restoranı yaratıcısı Gökhan Yüzbaşıoğlu Amerika'da yeni bir başarı ile gündemde. 'Marquis Who's Who America' isimli kitap 2023 yılının en başarılı iş insanları arasına Yüzbaşıoğlu'nu da ekledi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN