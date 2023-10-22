Hayaller ve gerçekler! Tescilli güzel Didem Uzel içini döktü: ABD kendi vatandaşını bile doyuramıyor

TELAŞ ARTIYOR GERGİNLİK TIRMANIYOR!

ATV'nin sevilen dizisi "Safir"in yeni bölüm konusu şöyle; Yaman ameliyata alınırken Feraye de üzüntüden düşük tehlikesi atlatır. Yaman'ın kaza geçirdiğini öğrenen Ömer ise bu şokla Alzheimer atağı geçirir. Okan da deli gibi kendini suçlamaktadır. Yaman ameliyattan çıkıp hayati tehlikeyi atlatınca Ateş, Feraye'ye 'zaten düğün istemiyordun, dedemin zoruyla oluyordu hepsi, nikah kıyalım bitsin bu iş' der.



Vural ve Ateş cephesinde gerginlik iyice tırmanır. Vural'ın Ateş'le ilgili planları vardır artık. Gülfem, Vural'ı oğlumdan uzak dur diye uyarırken geçmişe dair aralarındaki sırrı öğreniriz. Cemile, Okan'la tartışıp onu Vural'a gidip her şeyi anlatmakla tehdit eder. Okan da engel olmak için peşine düşer. Ancak Vural'ın kapısına giden Cemile ve Okan'ı büyük bir sürpriz beklemektedir.