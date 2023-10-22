Hayaller ve gerçekler! Tescilli güzel Didem Uzel içini döktü: ABD kendi vatandaşını bile doyuramıyor

Didem Uzel, eşi Selim Sarı ve oğlu Aslan ile Nişantaşı'nda görüntülendi. 2012 yılında Selim Sarı ile evlendikten sonra Amerika'ya taşınan oyuncunun, oradan aldığı aracı İstanbul'a getirdiği görüldü.
Didem Uzel, eşi Selim Sarı ve oğlu Aslan ile Nişantaşı'nda görüntülendi. 2012 yılında Selim Sarı ile evlendikten sonra Amerika'ya taşınan oyuncunun, oradan aldığı aracı İstanbul'a getirdiği görüldü.
Didem Uzel, "Son dönemde bazı isimler yurt dışına çıkmayı tavsiye ediyor. Siz ABD'de yaşayan biri olarak bu konuda ne diyorsunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Çok marifet zannediliyor değil mi? Yurt dışı kolay değil. Türkiye'den kaçıyorsunuz ama kaçmayın. Gerçekten belli bir noktadan sonra dönüp dolaşacağınız yer burası... Sahip çıkmanız gereken toprağınız var. Amerika kendi vatandaşını doyuramıyor, orada ne yapacaklar? Hayaller güzel ama gerçekler var."
SIRILSIKLAM AŞK!
48 yaşındaki Cooper ile 28 yaşındaki Hadid, ilişki söylentileri ilk çıktığında birlikte gittikleri yerlerde yan yana görüntülenmemeye özen gösteriyorlardı. Çift, bu kez bu konuyu bir kenara bıraktı. Paparazzi ordusunu fark ettikleri halde buna aldırmayıp yan yana ve sessizce yürümeyi sürdürdüler. İkilinin bu görüntüsü de bir süredir konuşulan aşk iddialarını doğrulayan ilk belirti olarak yorumlandı.
KIRMIZILI
2015 yılında katıldığı Miss Turkey Yarışması'nda üçüncü olan, ardından oyunculuk serüvenine başlayan oyuncu Hazal Subaşı, bir dergiye verdiği pozlarla büyüledi. Son dönemde oyunculuktaki başarısıyla adından söz ettiren Subaşı'nın kırmızı takımı birçok kişi tarafından beğenildi. Subaşı'nın göz kamaştıran fotoğrafları sosyal medya hesaplarında da paylaşıldı.
İYİ Kİ SEN
Özgü Kaya, sevgilisi Eren Ören'in doğum gününü Instagram hesabından kutladı. 2.2 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından Ören ile birlikte mum üfledikleri anları, "İyi ki sen" notuyla paylaşan oyuncunun romantik pozları, hayranları tarafından beğeni topladı.
HAYRAN BIRAKTI
Ünlü oyuncu Ege Kökenli, bir derginin 30 yaş kutlamasına özel pozlar verdi. Derginin kapak fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlanan Kökenli, güzelliğiyle dikkat çekti. Instagram'da binlerce beğeni alan Kökenli'nin fotoğrafına herkes hayran kaldı. Instagram'da 3.1 milyon takipçisi bulunan oyuncu, sosyal medyayı aktif kullanıyor.
'COOL BULMUYORUM'
Sosyal medyada yeni bir paylaşım yapan Şeyma Subaşı'nın Türkçe hakkındaki sözleri tepki çekti. Türk takipçilerinden sürekli İngilizce konuştuğu için tepki gören Subaşı "Çeviriye basıp Türkçe okuyun, Türkçe konuşmayı cool bulmuyorum" dedi.
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TARİHİ RÜYALAR
Akademik Yazar Sabiha Sefer Ünal'ın, "Geçmişten Günümüze Tarihi Rüyalar", adlı kitabı raflardaki yerini aldı. Rüyaların derin sırlarını, tarih boyunca nasıl yorumlandığını ve insan hayatındaki etkilerini ortaya koyan ders kitabı niteliğinde bir kitap. Eserde rüyaların fizyolojik, psikolojik ve manevi açılardan incelenmesine tanık olacaksınız.
AKYÜREKLİ HAYRANLAR!
ENGİN Akyürek'in sevenleri, sanatçının doğum gününü kutlamak için dünya çapında bir bağış kampanyası başlattı.
Akyürek'in ABD, İtalya, Fransa, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 38 farklı ülkedeki sevenlerinin destek verdiği, "Haydi Gel, Sen de Bize Katıl" adlı kampanyada toplanan bağışlar "Bir Çocuk Değişir, Türkiye Gelişir" mottosuyla eğitim desteği sağlayan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na (TEGV) bağışlanıyor. TEGV'in 'Depremden Etkilenen Çocukların Eğitimine Destek' programına aktarılacak bağışlarla yaklaşık 1.100 çocuğa bir yıllı eğitim desteği sağlanması hedefleniyor.
SÜRPRİZ KUTLAMA!
Cemiyetin ünlü ismi Aslı Sipahi, doğum gününü sürpriz bir partiyle kutladı. Yakın dostlarının düzenlediği organizasyonla 40. yaşını kutlayan Sipahi, küçük bir grupla yemek yiyeceğini düşünürken karşısında 40 arkadaşını görünce çok şaşırdı. Yeniköy'de bir mekanı kapatan arkadaşlarının sürprizi karşısında çok duygulanan Sipahi'nin özel yapım pastasını da yakın dostu Ebru Ceylan hazırladı.
TELAŞ ARTIYOR GERGİNLİK TIRMANIYOR!
ATV'nin sevilen dizisi "Safir"in yeni bölüm konusu şöyle; Yaman ameliyata alınırken Feraye de üzüntüden düşük tehlikesi atlatır. Yaman'ın kaza geçirdiğini öğrenen Ömer ise bu şokla Alzheimer atağı geçirir. Okan da deli gibi kendini suçlamaktadır. Yaman ameliyattan çıkıp hayati tehlikeyi atlatınca Ateş, Feraye'ye 'zaten düğün istemiyordun, dedemin zoruyla oluyordu hepsi, nikah kıyalım bitsin bu iş' der.
Vural ve Ateş cephesinde gerginlik iyice tırmanır. Vural'ın Ateş'le ilgili planları vardır artık. Gülfem, Vural'ı oğlumdan uzak dur diye uyarırken geçmişe dair aralarındaki sırrı öğreniriz. Cemile, Okan'la tartışıp onu Vural'a gidip her şeyi anlatmakla tehdit eder. Okan da engel olmak için peşine düşer. Ancak Vural'ın kapısına giden Cemile ve Okan'ı büyük bir sürpriz beklemektedir.
ÇOCUKLARA DESTEK!
Beren Saat, Parıltı Görmeyen Çocuk Destek Derneği'nin çocuklar için sattığı tişörtü giydi. Saat, "Hayat Dokunmayla Başlar" projemizde yer alan t-shirtlerden elde edilecek gelir, çocukların eğitimi yararına kullanılacaktır. Sen de satın alarak projemizin bir parçası olmak ve görmeyen çocukların eğitimine katkıda bulunmak ister misin?" diye yazdı.
CANNES'DA BULUŞTULAR
Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenen, Türk dizilerinin de büyük ilgi gördüğü, dünyanın en prestijli televizyon fuarlarından olan Mipcom Fuarı'na besteci kimliğimle katılan Murat Evgin, Game Of Thrones, Roma gibi önemli yapımların yapımcısı Frank Doelger ile yeni dizisi Concordia'nın ilk gösteriminde bir araya geldi. Dizi müzikleri ve İstanbul üzerine sohbet eden Evgin ve Doelger, hatıra fotoğrafı çektirdiler.
BOLLYWOOD ETKİSİ
Yeşim Yılmaz, Aslı Özdemir ve Tuğba Tosyalı ev sahipliğindeki Bollywood Shopping Gala'da modadan sanata, dekorasyondan kozmetiğe uzanan geniş marka yelpazesi ile birbirinden değerli girişimciler bir araya gelecek. Hint temalı shopping galada özel şovlarla görsel bir şölen haline gelecek olan etkinlik, alışverişi keyfe dönüştürecek. 26 Ekim'deki etkinlik Zincirlikuyu'da bir AVM'de gerçekleşecek.