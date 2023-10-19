Edvina Sponza uğruna çocuklarının annesi Demet Şener'den boşanan İbrahim Kutluay, şu sıralar aşk hayatında çok dertli... Uzun yılladır birlikte olan Kutluay ve Sponza bu zamana kadar birçok kez ayrılıp barışmıştı.

Her ayrılıkları olaylı olan ama her defasında aşkın kazandığı bu ilişki geçtiğimiz günlerde tamamen çıkmaza girmişti. Küs aşıklar geçtiğimiz günlerde Bebek'te karşı karşıya gelmiş, tüm semtin duyduğu tartışma yaşamıştı.

KESİN BİTTİ!

Bütün bu olanların ardından Edvina Sponza, önceki gün Bebek sahilinde köpeğini gezdirirken objektiflere yansıdı. Gazetecilerin, "İbrahim Kutluay'la barıştınız mı?" sorusuna cevap veren Sponza, kesin bir dille şunları söyledi:



"Benim o şahısla görüşme veya barışma gibi bir durumum yok. Ben o defteri kapadım ve bir daha da açmamaya karar verdim."