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    Kim Milyoner Olmak İster’de rüya gibi evlenme teklifi

    ATV'nin fenomen programı Kim Milyoner Olmak İster’de rüya gibi bir evlenme teklifi gerçekleşti. Erol Yılmaz, 4. soruda telefonla joker hakkı için kız arkadaşı Damla Hanım’ın babasını istedi. Ardından sevgilisinin yanına gidip, evlenme teklif etti...

    Kim evlenmek ister!

    Kenan imirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarının fenomen programı Kim Milyoner Olmak İster'de çok ilginç bir olay yaşandı. Etimesgut'ta park görevlisi olarak çalışan Erol Yılmaz, 4. soruda bombayı patlattı. Yarışmacı, 'Hangi adda, Trabzon'a özgü tatlı vardı?' sorusunda telefon joker hakkını kullandı. Kız arkadaşı Damla Hanım'ın babası Ayhan Dilek'i arayan Erol Yılmaz, kısa görüşmenin ardından sevgilisi Damla Hanım'ın yanına giderek evlenme teklifinde bulundu. Büyük bir şaşkınlıkla karşılaşan Damla Hanım 'Evet' diyerek coşkulu anlara neden oldu. "Son kararım" diyen Erol Yılmaz, en büyük ödülünü alarak alkışlarla yarışmadan uğurlandı. Sosyal medyada da geniş yankı bulan olayla ilgili ilginç yorumlar yapıldı:



    Erol'un son kararı efsaneydi.
    Karar vereceksen böyle olmalı.
    Erol Yılmaz tarihe geçti. Joker baba olunca, büyük ikramiye evlilik oldu.
    Evet ikisine de çok güzel yakıştı.

    DAMLA DİLEK
    Babası Ayhan Dilek'in evliliğe onay vermesinin ardından Damla da gözyaşlarını tutamadı.

    EROL YILMAZ
    Erol Yılmaz, yarışma heyecanını atlattıktan sonra uzun süredir hayalini kurduğu isteme ve evlilik teklifini başarıyla gerçekleştirdi.

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    Haberler Saklambaç Kim Milyoner Olmak İster’de rüya gibi evlenme teklifi
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