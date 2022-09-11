Kim Milyoner Olmak İster’de rüya gibi evlenme teklifi

Kenan imirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarının fenomen programı Kim Milyoner Olmak İster'de çok ilginç bir olay yaşandı. Etimesgut'ta park görevlisi olarak çalışan Erol Yılmaz, 4. soruda bombayı patlattı. Yarışmacı, 'Hangi adda, Trabzon'a özgü tatlı vardı?' sorusunda telefon joker hakkını kullandı. Kız arkadaşı Damla Hanım'ın babası Ayhan Dilek'i arayan Erol Yılmaz, kısa görüşmenin ardından sevgilisi Damla Hanım'ın yanına giderek evlenme teklifinde bulundu. Büyük bir şaşkınlıkla karşılaşan Damla Hanım 'Evet' diyerek coşkulu anlara neden oldu. "Son kararım" diyen Erol Yılmaz, en büyük ödülünü alarak alkışlarla yarışmadan uğurlandı. Sosyal medyada da geniş yankı bulan olayla ilgili ilginç yorumlar yapıldı:
Erol'un son kararı efsaneydi.
Karar vereceksen böyle olmalı.
Erol Yılmaz tarihe geçti. Joker baba olunca, büyük ikramiye evlilik oldu.
Evet ikisine de çok güzel yakıştı.
DAMLA DİLEK
Babası Ayhan Dilek'in evliliğe onay vermesinin ardından Damla da gözyaşlarını tutamadı.
EROL YILMAZ
Erol Yılmaz, yarışma heyecanını atlattıktan sonra uzun süredir hayalini kurduğu isteme ve evlilik teklifini başarıyla gerçekleştirdi.