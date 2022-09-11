Kim Milyoner Olmak İster’de rüya gibi evlenme teklifi





Erol'un son kararı efsaneydi.

Karar vereceksen böyle olmalı.

Erol Yılmaz tarihe geçti. Joker baba olunca, büyük ikramiye evlilik oldu.

Evet ikisine de çok güzel yakıştı.



DAMLA DİLEK

Babası Ayhan Dilek'in evliliğe onay vermesinin ardından Damla da gözyaşlarını tutamadı.



EROL YILMAZ

Erol Yılmaz, yarışma heyecanını atlattıktan sonra uzun süredir hayalini kurduğu isteme ve evlilik teklifini başarıyla gerçekleştirdi.



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