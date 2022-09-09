Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de rüya gibi evlenme teklifi!
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV ekranlarına gelen Kim Milyoner Olmak İster'de rüya gibi evlenme teklifi. Etimesgut'ta park görevlisi olarak çalışan Erol Yılmaz, 4. soruda joker hakkını kullanarak kız arkadaşı Damla Hanım'ın babasını aradı. Kısa görüşmenin ardından sevgilisi Damla Hanım'ın yanına giderek evlenme teklifinde bulundu. İşte o muhteşem anlardan kareler.
09.09.2022 23:18 - Son Güncelleme: 09.09.2022 23:25
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde tarihi anlar yaşandı.
Etimesgut'ta park görevlisi olarak çalışan Erol Yılmaz adlı yarışmacı sevgilisine evlenme teklifinde bulunarak hafızlarda yer edindi.
Milyoner'e damga vuran anlar | VİDEO
Sevgilisi Damla Hanım'ın babasından yana joker hakkını kulanan Erol Yılmaz, önce babasınından isteyerek daha sonra Damla Hanım'a evlenme teklifinde bulunudu.