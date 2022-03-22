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    Reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde olan 'Destan'dan nefes kesecek bölüm

    Ekran yolculuğunu reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde sürdüren 'Destan', atv'de bu akşam 20.00'de yayınlanacak 16. bölümüyle yine çok konuşulacak. 'Destan'ın on altıncı bölüm üçüncü fragmanı büyük bir sürprize yer verdi.

    Akkız, Saltuk’a emanet

    Ekran yolculuğunu reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde sürdüren 'Destan', atv'de bu akşam 20.00'de yayınlanacak 16. bölümüyle yine çok konuşulacak.

    'Destan'ın on altıncı bölüm üçüncü fragmanı büyük bir sürprize yer verdi. Yeni bölümde Balamir, Batuga'yı öldürmeye çalışırken Batuga, Akkız'ı Saltuk'a emanet ediyor. ÇİN'E vereceği tuzları alarak Alpagu'yu boy beyleriyle görüşmeye zorlamak isteyen Batuga, Balamir'in elinden kurtulup babası Alpagu Han'a tüm gerçekleri anlatabilecek mi?

    Akkız öldü bildiği anasını bulmak için Sabarların lideri Manço'nun evlilik teklifine ne cevap verecek? Tüm bunların yanıtları, bu akşam atv'de...

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    Haberler Saklambaç Reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde olan 'Destan'dan nefes kesecek bölüm
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