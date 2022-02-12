Usta oyuncu merhum Rasim Öztekin'in başrol olduğu son film gösterime girecek





DÜĞÜN DERNEK ÇOK YAKINDA

Dilan Çiçek Deniz ve İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson, evlenmeden karıkoca oldu. Ünlü çift sosyal medyada 'düğün yakında' mesajı verdi.

Aralık'ta İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson'dan Boğaz Köprüsü'nde sürpriz bir evlilik teklifi alan Dilan Çiçek Deniz, nikah masasına yakında oturacağının sinyalini verdi. Önceki akşam bir ödül törenine katılan 26 yaşındaki oyuncu, evlilikle ilgili "Bu yıl evlenmek istiyoruz fakat ikimiz de çok çalıştığımız için hazırlık yapamadık. Umarım en yakın zamanda yapacağız" dedi. Ödül mutluluğunu Instagram hesabından paylaşan Dilan Çiçek Deniz'e İrlandalı damattan Türkçe "Karım" yorumu geldi. Güzel oyuncu da sevgilisinin yorumuna "Kocam" karşılığı verdi. Bu arada güzel oyuncunun önceki gün de ünlü bir markanın mağazasına gidip gelinlik modellerini incelediği ortaya çıktı. Tüm bunlar da "Düğünümüz çok yakında" yorumları yaptırdı. (Aydın HAMZA)