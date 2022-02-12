Usta oyuncu merhum Rasim Öztekin'in başrol olduğu son film gösterime girecek

Geçtiğimiz yaz çıkan orman yangınlarında Çökertme Koyu yanmadan önce çekilen ve aynı zamanda geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz usta isim Rasim Öztekin'in de son filmi olan Dijital Esaret, merakla bekleniyor. Günümüzün en çok konuşulan konularından dijital dünyayı farklı bir bakış açısıyla mercek altına alan Dijital Esaret, 11 Mart'ta sinemaseverlerle buluşacak. Film işledikleri dijital suçlar nedeniyle cezaevine atılan gençleri ve orada yaşadıklarını konu alıyor. Karakterlerin isimlerinin olmadığı ve her bir karakterin numarayla temsil edildiği filmin kadrosunda; Özgün Çoban, Kaan Sevi, Simay Barlas ve Yasemin Alıç yer alıyor. İzleyicilerin aldıkları biletlerin kendilerine NFT olarak geri dönmesini sağlayan film, Türkiye'de bir ilke imza atacak.
GÜZELE HER ŞEY YAKIŞIR
Şimdilerde 'Alice' müzikali nedeniyle yoğun bir tempoda olan Serenay Sarıkaya, önceki gün Bebek'teydi. Bir güzellik merkezi çıkışı görüntülenen oyuncu, her zamanki gibi çok şıktı. Sarıkaya, kendine has giyim tarzıyla ilgi odağı oldu. Ekose ceket ve pantolondan oluşan takımını pembe çantasıyla tamamlayan oyuncu, "Güzele her şey yakışır" dedirtti. (Aydın HAMZA)
YASAK AŞK SORUSU TERLETTİ
Yusuf Yosi Özlevi'yle yasak aşk yaşadığı iddia edilen Yasmin Erbil, önceki gün Yeniköy'de yürüyüş yaparken görüntülendi. Özlevi'nin eşi Cansu Nur Çufalı'nın iddiaları üzerine dava açan genç kız, gazetecilerin soruları üzerine "Sonra konuşalım lütfen, müzik dinliyorum, terliyim" demekle yetindi.
(Aydın HAMZA)
KALPLERDE ONLAR VAR
Bir İnternet sitesi tarafından 2015 yılından bu yana düzenlenen Sevgililer Günü anketi sonuçlandı. 2022 Sevgililer Günü'nün 'Sembol Çifti', Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz oldu. Yaklaşık 1,4 milyon oyun kullanıldığı ankete katılanların yarısından fazlası Turan ile Navruz'a oy verdi. Oyların yüzde 52'sini alan Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz çiftini Bige Önal ve Aras Bulut İynemli, Hadise ve Mehmet Dinçerler ile Ebru Şahin ve Cedi Osman takip etti.