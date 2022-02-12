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    Usta oyuncu merhum Rasim Öztekin'in başrol olduğu son film gösterime girecek

    Çökertme Koyu yanmadan önce çekilen ve merhum Rasim Öztekin’in başrolde olduğu son film olan Dijital Esaret, 11 Mart’ta gösterime girecek... İşte sizler için derlediğimiz 12 Şubat tarihli Saklambaç haberleri...

    Buruk sevinç

    Geçtiğimiz yaz çıkan orman yangınlarında Çökertme Koyu yanmadan önce çekilen ve aynı zamanda geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz usta isim Rasim Öztekin'in de son filmi olan Dijital Esaret, merakla bekleniyor. Günümüzün en çok konuşulan konularından dijital dünyayı farklı bir bakış açısıyla mercek altına alan Dijital Esaret, 11 Mart'ta sinemaseverlerle buluşacak. Film işledikleri dijital suçlar nedeniyle cezaevine atılan gençleri ve orada yaşadıklarını konu alıyor. Karakterlerin isimlerinin olmadığı ve her bir karakterin numarayla temsil edildiği filmin kadrosunda; Özgün Çoban, Kaan Sevi, Simay Barlas ve Yasemin Alıç yer alıyor. İzleyicilerin aldıkları biletlerin kendilerine NFT olarak geri dönmesini sağlayan film, Türkiye'de bir ilke imza atacak.



    GÜZELE HER ŞEY YAKIŞIR
    Şimdilerde 'Alice' müzikali nedeniyle yoğun bir tempoda olan Serenay Sarıkaya, önceki gün Bebek'teydi. Bir güzellik merkezi çıkışı görüntülenen oyuncu, her zamanki gibi çok şıktı. Sarıkaya, kendine has giyim tarzıyla ilgi odağı oldu. Ekose ceket ve pantolondan oluşan takımını pembe çantasıyla tamamlayan oyuncu, "Güzele her şey yakışır" dedirtti. (Aydın HAMZA)

    YASAK AŞK SORUSU TERLETTİ
    Yusuf Yosi Özlevi'yle yasak aşk yaşadığı iddia edilen Yasmin Erbil, önceki gün Yeniköy'de yürüyüş yaparken görüntülendi. Özlevi'nin eşi Cansu Nur Çufalı'nın iddiaları üzerine dava açan genç kız, gazetecilerin soruları üzerine "Sonra konuşalım lütfen, müzik dinliyorum, terliyim" demekle yetindi.
    (Aydın HAMZA)



    KALPLERDE ONLAR VAR
    Bir İnternet sitesi tarafından 2015 yılından bu yana düzenlenen Sevgililer Günü anketi sonuçlandı. 2022 Sevgililer Günü'nün 'Sembol Çifti', Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz oldu. Yaklaşık 1,4 milyon oyun kullanıldığı ankete katılanların yarısından fazlası Turan ile Navruz'a oy verdi. Oyların yüzde 52'sini alan Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz çiftini Bige Önal ve Aras Bulut İynemli, Hadise ve Mehmet Dinçerler ile Ebru Şahin ve Cedi Osman takip etti.



        GURUR GECESİ
        Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödülleri, sahiplerini buldu. 20. Yıl Özel Ödülü'ne atv'nin başarılı yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu layık görüldü. İmirzalıoğlu, "Emeği geçen herkese teşekkür etmeyi borç bilirim" dedi. (Doğan SAVAŞ)



        ÇAÇAN'DAN SONRA ÖYKÜ
        Öykü Gürman, 1990'da ilk kez Burhan Çaçan'ın söylediği 'Ayaz Geceler'i yeniden yorumladı. Cem Tabak'ın yönetmenliğinde çekilen video klipte Gürman'a erkek arkadaşı Fatih İçmeli de eşlik etti.



        BİRKAN TIMBERLAKE
        Birkan Sokullu'nun sevgilisi Eda Gürkaynak'ın doğum gününde çekilen kareler olay oldu. Yaş gününde Britney Spears konsepti yapan sosyetik güzel, aşkıyla dünyaca ünlü şarkıcı ile eski sevgilisi Justin Timberlake kılığına girdi. İkiliye, "Sonunuz onlara benzemesin" yorumları yağdı.



            EŞSİZ BENZERLİK
            Giyinme olan merakıyla bilinen moda ikonu İvana Sert, işletmeci eşi Sezer Demirci'nin de giyimine el atmaya başladı. Önceki gün eşiyle beyazlar içerisinde bu pozu veren Sert'in eşiyle bir örnek tarzı ve benzerliği gözlerden kaçmadı.



            EDA'NIN MEKSİKA HAVASI
            Sosyetenin en çok gezen isimlerinden Eda Taşpınar'ın son durağı Meksika oldu. Binlerce kilometre uzaktan havalı pozlarını paylaşan sosyetik ikoncan, giyim tarzıyla da yine iddiasını ortaya koydu.



            DOST KALAMAYIZ!
            Burcu Kıratlı, 7 yıl aradan sonra "Her aşk biraz komiktir" adlı tiyatro oyunuyla sahnelere döndü. Sinan Akçıl'la boşanmak üzere olan güzel oyuncu, "Birbirimize yaşattığımız kötü bir şey yok. Ama aşk bittiği zaman dost kalamıyorsun" dedi. Kıratlı, ünlü müzisyenin "Aşk acısı çekiyorum" sözü hatırlatılınca ise "Böyle bir aşk sonrası normal" yanıtı verdi. Oyuna gelmeyen Sinan Akçıl ise kulise çiçek göndererek boşanma davası açtığı Kıratlı'yı tebrik etti. (Doğan SAVAŞ)



                DÜĞÜN DERNEK ÇOK YAKINDA
                Dilan Çiçek Deniz ve İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson, evlenmeden karıkoca oldu. Ünlü çift sosyal medyada 'düğün yakında' mesajı verdi.
                Aralık'ta İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson'dan Boğaz Köprüsü'nde sürpriz bir evlilik teklifi alan Dilan Çiçek Deniz, nikah masasına yakında oturacağının sinyalini verdi. Önceki akşam bir ödül törenine katılan 26 yaşındaki oyuncu, evlilikle ilgili "Bu yıl evlenmek istiyoruz fakat ikimiz de çok çalıştığımız için hazırlık yapamadık. Umarım en yakın zamanda yapacağız" dedi. Ödül mutluluğunu Instagram hesabından paylaşan Dilan Çiçek Deniz'e İrlandalı damattan Türkçe "Karım" yorumu geldi. Güzel oyuncu da sevgilisinin yorumuna "Kocam" karşılığı verdi. Bu arada güzel oyuncunun önceki gün de ünlü bir markanın mağazasına gidip gelinlik modellerini incelediği ortaya çıktı. Tüm bunlar da "Düğünümüz çok yakında" yorumları yaptırdı. (Aydın HAMZA)



                KAAN'I YAKTILAR
                Oyuncu Kaan Taşaner, önceki gün sevgilisi Seray Duru'yla Etiler'deki bir AVM'deydi. Saç rengi ve modelini değiştiren ünlü oyuncu, "Saçlarım yandı ve şimdi toparlanmasını bekliyorum" dedi. (Aydın HAMZA)



                GERÇEKLER ORTADA
                Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', önceki akşam 123'üncü bölümüyle atv'de ekrana geldi. Dizi, #GerçeklerOrtada etiketiyle 4.sezonunda yine gündemdeydi. Özhan, babası Çolak'ın emri üzerine Züleyha'yı kaçırdı. Züleyha'nın gözünü boyamak için oğluna da oyun oynayan Çolak, kendisini temize çıkarıp suçu oğlunun üzerine yıktı.
                Çolak, Züleyha'dan af dilerken, Hakan gelip Züleyha'yı kurtardı. Babasının kendisine kurduğu tuzağı anlayan Özhan canına kıydı. Betül, elindeki kozu kaybetmemek için Hakan'a, Demir'le olan fotoğrafını bir zarfın içinde gönderip şantaj yapmaya kalktı. Yamanlar Holding'e gelen mektup, Züleyha'nın eline geçti. 'Bir Zamanlar Çukurova' yeni bölümüyle 17 Şubat Perşembe 20.00'de ATV'de!



                    DELİYE HER GÜN SEVGİLİLER GÜNÜ
                    Nazım Akmandil ile mutlu bir ilişkisi olan Burcu Esmersoy'dan esprili 14 Şubat yorumu... Önceki akşam gazetecilerle ayaküstü sohbet eden güzel oyuncu, "Sevgililer Günü'nde beklediğiniz bir sürpriz veya hediye var mı?" sorusuna ise "Beni biliyorsunuz ben öyle özel günde illa hediye olacak gibi bir şey istemem" dedi. Hediye almak için de özel gün ayırt etmediğini söyleyen Esmersoy, "Deliye her gün Sevgililer Günü" esprisi yaptı.
                    (Doğan SAVAŞ)



                    MELANKOLİK EZGİ
                    Ezgi Kosa, sözleri ve bestesi kendisine ait olan "Kum" ile müzikseverlerle buluşuyor. İlyas Yalçıntaş ile yaptığı "Adım Adım" düeti çok sevilen Kosa, yeni şarkısı için "Ayrılığı, başlangıcı rüya gibi olan bir aşk ile anlatmak istedim" diyor.

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                    CHP’li belediyelerde akraba hortumu!
                    Haberler Saklambaç Usta oyuncu merhum Rasim Öztekin'in başrol olduğu son film gösterime girecek
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