Usta oyuncu merhum Rasim Öztekin'in başrol olduğu son film gösterime girecek

GÜZELE HER ŞEY YAKIŞIR

Şimdilerde 'Alice' müzikali nedeniyle yoğun bir tempoda olan Serenay Sarıkaya, önceki gün Bebek'teydi. Bir güzellik merkezi çıkışı görüntülenen oyuncu, her zamanki gibi çok şıktı. Sarıkaya, kendine has giyim tarzıyla ilgi odağı oldu. Ekose ceket ve pantolondan oluşan takımını pembe çantasıyla tamamlayan oyuncu, "Güzele her şey yakışır" dedirtti. (Aydın HAMZA)



YASAK AŞK SORUSU TERLETTİ

Yusuf Yosi Özlevi'yle yasak aşk yaşadığı iddia edilen Yasmin Erbil, önceki gün Yeniköy'de yürüyüş yaparken görüntülendi. Özlevi'nin eşi Cansu Nur Çufalı'nın iddiaları üzerine dava açan genç kız, gazetecilerin soruları üzerine "Sonra konuşalım lütfen, müzik dinliyorum, terliyim" demekle yetindi.

(Aydın HAMZA)