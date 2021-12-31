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    ATV'de "Kim Milyoner Olmak İster" yılbaşına özel bölümüyle ekranlarda olacak

    ATV, yılbaşına sevilen programı “Kim Milyoner Olmak İster”le giriyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunda, Türkiye’nin en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması “Kim Milyoner Olmak İster” yılbaşı özel bölümü ve çok özel konuklarıyla ekranlarda olacak...

    ATV’den yılbaşına özel

    "Kim Milyoner Olmak İster" yılbaşı özel bölümüne Serkan Kaya ve Manga grubunun solisti Ferman Akgül konuk olacaklar. Sanatçılar bu özel akşamda hem yarışıp hem de sevilen şarkılarıyla atv ekranlarını şenlendirecekler. Yılbaşı gecesinde sanatçılar kazandıkları ödülü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların her türlü ihtiyaçları için bağışlayacak. "Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel" bölümü, bu akşam saat 20.00'de atv'de!



    TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLUYOR!
    Demet Akalın, önceki gün Etiler'de alışveriş turunda objektiflere yansıdı. Gaziantep'te pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye'ye yardım elini uzatan Demet Akalın, 'Aileyle hala görüşüyor musunuz?' sorusu üzerine, "Az önce Asiye'nin babasıyla konuştum. Hatırlayınca tüylerim diken diken oluyor. Asiye'yi köpeğin ağzından amcalarının kurtardığını öğrendim. Köpeğin sahipleri orada dahi değilmiş. İnsanın kendi evladı gözü önüne geliyor. Elimden ne geliyorsa yapmak istiyorum. Umarım bu tramvayı en kısa sürede atlatır" dedi. (Aydın HAMZA)



    SADECE ARKADAŞ!
    Yaklaşık bir yıldır başarılı oyuncu Merve Oflaz ile aşk yaşayan cemiyet hayatının ünlü ismi Allan Hakko'nun aşkları tam gaz devam ediyor. Başarılı iş insanı Allan Hakko, önceki gece Etiler'deki bir restoran çıkışı objektiflere takıldı. Yanında bir erkek ve iki bayan vardı. Gözler sevgilisi Merve Oflaz'ı ararken; Allan Hakko, "İyi akşamlar arkadaşlar. Yurt dışından arkadaşlarımız geldi. Yemek yedik, şimdi onları otellerine bırakıyorum" dedikten sonra yanındaki arkadaşlarıyla mekandan ayrıldı.



        BARIŞMA POZU ÖZER
        Özer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı çifti geçtiğimiz gün alış veriş turuna çıktı. Bir süre önce boşanmak için mahkemeye başvuran çift, geçtiğimiz günlerde bu kararlarından vazgeçtiklerini ve barıştıklarını söylemişti. İkili barışma sonrasında ilk kez görüntülendi.



        YENİ DİZİ YOLDA
        Başarılı oyuncu Oktay Kaynarca ve yönetmen Onur Tan önceki gün görüntülendi. Kaynarca, Eylül ayında yeni bir dizi ile ekranlara döneceğini ve dizinin yapımcılığını da kendisinin üstleneceği yönünde çıkan haberlerin sorulması üzerine; "Evet haberler doğru" demekle yetindi.



        KİM NE YİYOR BİLEMEM
        Ezgi Mola önceki gün bir restaurantta görüntülendi. Ezgi Mola, "Arkadaşlarımla görüştüm. Yeni yıldan dolayı bir tatile girdik, bende fırsat bulup sosyalleştim" diye konuştu. Mola, Hülya Avşar'ın gerekirse simit yiyeceğiz ama bu günleri atlatacağız sözlerine ise, "Ben bir şey söylemek istemem. Kim ne yiyor bilemem" dedi. Bu arada Mola'ya birçok film projesi teklif edildiği belirtildi.



            '2022 YILINDA DİNLENECEĞİM'
            Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Yaşar; "Yeni yılı sahnede şarkı söyleyerek karşılacağım. Bu yıl Kıbrıs'ta sahne alıyorum. 2022 yılında bir süre dinleneceğim" açıklamasında bulundu.



            KOŞAR ADIM ALIŞVERİŞ
            Günün erken saatlerinde bir AVM'ye gelen Ece Sükan, spor tarzı ve doğal güzelliğiyle dikkat çekti. Aceleci halleriyle görülen Sükan, hızla alışverişini tamamladı.



            TOLGA ABİ ORTAYA ÇIKTI
            90'li yıllarda çocukların sevgilisi Tolga Gariboğlu 1 yıl sonra ortaya çıktı. Hugo adlı programla tanınan Tolga Abi lakablı, Tolga Gariboğlu önceki gün Etiler'de görüntülendi. Tolga Gariboğlu'nu görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Gariboğlu 16 yıldır Amerika'da yaşadığını söyledi.

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            Tesadüfün böylesi!
            Haberler Saklambaç ATV'de "Kim Milyoner Olmak İster" yılbaşına özel bölümüyle ekranlarda olacak
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