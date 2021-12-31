ATV'de "Kim Milyoner Olmak İster" yılbaşına özel bölümüyle ekranlarda olacak





KİM NE YİYOR BİLEMEM

Ezgi Mola önceki gün bir restaurantta görüntülendi. Ezgi Mola, "Arkadaşlarımla görüştüm. Yeni yıldan dolayı bir tatile girdik, bende fırsat bulup sosyalleştim" diye konuştu. Mola, Hülya Avşar'ın gerekirse simit yiyeceğiz ama bu günleri atlatacağız sözlerine ise, "Ben bir şey söylemek istemem. Kim ne yiyor bilemem" dedi. Bu arada Mola'ya birçok film projesi teklif edildiği belirtildi.