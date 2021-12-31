ATV'de "Kim Milyoner Olmak İster" yılbaşına özel bölümüyle ekranlarda olacak

"Kim Milyoner Olmak İster" yılbaşı özel bölümüne Serkan Kaya ve Manga grubunun solisti Ferman Akgül konuk olacaklar. Sanatçılar bu özel akşamda hem yarışıp hem de sevilen şarkılarıyla atv ekranlarını şenlendirecekler. Yılbaşı gecesinde sanatçılar kazandıkları ödülü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların her türlü ihtiyaçları için bağışlayacak. "Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel" bölümü, bu akşam saat 20.00'de atv'de!
TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLUYOR!
Demet Akalın, önceki gün Etiler'de alışveriş turunda objektiflere yansıdı. Gaziantep'te pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye'ye yardım elini uzatan Demet Akalın, 'Aileyle hala görüşüyor musunuz?' sorusu üzerine, "Az önce Asiye'nin babasıyla konuştum. Hatırlayınca tüylerim diken diken oluyor. Asiye'yi köpeğin ağzından amcalarının kurtardığını öğrendim. Köpeğin sahipleri orada dahi değilmiş. İnsanın kendi evladı gözü önüne geliyor. Elimden ne geliyorsa yapmak istiyorum. Umarım bu tramvayı en kısa sürede atlatır" dedi. (Aydın HAMZA)
SADECE ARKADAŞ!
Yaklaşık bir yıldır başarılı oyuncu Merve Oflaz ile aşk yaşayan cemiyet hayatının ünlü ismi Allan Hakko'nun aşkları tam gaz devam ediyor. Başarılı iş insanı Allan Hakko, önceki gece Etiler'deki bir restoran çıkışı objektiflere takıldı. Yanında bir erkek ve iki bayan vardı. Gözler sevgilisi Merve Oflaz'ı ararken; Allan Hakko, "İyi akşamlar arkadaşlar. Yurt dışından arkadaşlarımız geldi. Yemek yedik, şimdi onları otellerine bırakıyorum" dedikten sonra yanındaki arkadaşlarıyla mekandan ayrıldı.