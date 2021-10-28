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    ABD’de hava bastı! Hande Erçel New York'tan paylaştı gören dönüp bir daha baktı

    Ünlü oyuncu Hande Erçel, Amerika tatiline start verdi. İşte haberin detayları ve 28 Ekim tarihli Takvim Gazetesi’nden derlediğimiz magazin haberleri...

    ABD’de hava bastı!

    Burada dil eğitimi de alacak olan güzel oyuncu, dün New York'tan bu havalı pozu paylaştı.

    KARAN'LA KONSER KEYFİ
    "Yeni Bir Yaşam" YBY'de sezonun son konserinde Volkan Konak rüzgarı esti. Soğuk havaya rağmen güzel oyuncu Fahriye Evcen de oğlu Karan'la birlikte konseri izledi. Minik Karan'ın konser keyfi objektiflere böyle yansıdı.

    ÇOCUKLARLA SİNEMA
    Yarın vizyona girecek "İstanbul Muhafızları: Yüzyılın Muhafızları" adlı animasyon filminin galası, Cinemaximum Kanyon'da yapıldı. Seçkin Piriler de çocukları Hakan ve Volkan'la birlikte sinema keyfi yaptı.

        DERBİDEN AŞK ÇIKTI
        Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbi maçta bir aşk ortaya çıktı. Çapkın oyuncu Mehmet Aslan ve Mustafa Sandal'ın sevgilisi Melis Sütşurup'un kardeşi Simge Sütşurup maçı birlikte izledi. The Ritz-Carlton Istanbul Otel'inde maç keyfi yapan ikilinin aşkını Snob Magazin ortaya çıkardı.

        Simge Sütşurup, çapkın oyuncuyu sosyal medyadan takibe aldı.

        AKVARYUM HEYECANI
        Mesut Özil'in oyuncu eşi Amine Gülşe ve kızı Eda Özil, önceki gün İstanbul Akvaryum'da görüntülendi. Anakız, akvaryumda vatoz balıklarını, anakonda yılanını, penguenleri ve Amazon ormanlarını hayranlıkla izledi.

            İSTANBUL'A BÜYÜLENDİ
            'La Casa de Papel'in Lizbon'u Itziar Ituno, Snob Magazin'e konuştu. Annesinin Türk dizilerine bayıldığını ve saatlerce izlediğini söyleyen Ituno, "Dizide adımın İstanbul olmasını isterdim. Çok büyüleyici bir şehir" dedi.
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            Ezan okunurken sirtaki devam etti!
            Haberler Saklambaç ABD’de hava bastı! Hande Erçel New York'tan paylaştı gören dönüp bir daha baktı
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