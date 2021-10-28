ABD’de hava bastı! Hande Erçel New York'tan paylaştı gören dönüp bir daha baktı

Burada dil eğitimi de alacak olan güzel oyuncu, dün New York'tan bu havalı pozu paylaştı.
KARAN'LA KONSER KEYFİ
"Yeni Bir Yaşam" YBY'de sezonun son konserinde Volkan Konak rüzgarı esti. Soğuk havaya rağmen güzel oyuncu Fahriye Evcen de oğlu Karan'la birlikte konseri izledi. Minik Karan'ın konser keyfi objektiflere böyle yansıdı.
ÇOCUKLARLA SİNEMA
Yarın vizyona girecek "İstanbul Muhafızları: Yüzyılın Muhafızları" adlı animasyon filminin galası, Cinemaximum Kanyon'da yapıldı. Seçkin Piriler de çocukları Hakan ve Volkan'la birlikte sinema keyfi yaptı.