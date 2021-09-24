Yılmaz Kunt kendini affettirdi! Sevda Erginci ihaneti yutup eski aşkına geri döndü

Güzel oyuncu Sevda Erginci ve Yılmaz Kunt cephesinde ilginç bir gelişme yaşandı. 3 yıllık aşklarını evlilik masasına taşımaya hazırlanan ikili, aileleriyle çıktıkları Bodrum tatilinden sonra Temmuz ayında ilişkilerini noktalandırmıştı. Yılmaz Kunt'un avukat Seray Öztürk'e mesajlar attığı ortaya çıkmıştı. Öztürk'ün bu mesajları ifşa etmesinden sonra ilişkilerini sonlandıran Sevda Erginci ve Yılmaz Kunt, ayrılığa daha fazla dayanamadı.
TAKİPTELER!
İkili, önceki gün Akyaka'da bir restoranda yemek yerken görüldü. Kendisine ihanet eden Kunt'u sosyal medyada da takibe alan güzel oyuncu için "Kara sevdalı" yorumları yapıldı.
PEŞİNİ BIRAKMADI
Yılmaz Kunt, kendisini affettirene kadar Erginci'nin peşini bırakmadı.