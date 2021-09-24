Yılmaz Kunt kendini affettirdi! Sevda Erginci ihaneti yutup eski aşkına geri döndü

Güzel oyuncu Sevda Erginci ve Yılmaz Kunt cephesinde ilginç bir gelişme yaşandı. 3 yıllık aşklarını evlilik masasına taşımaya hazırlanan ikili, aileleriyle çıktıkları Bodrum tatilinden sonra Temmuz ayında ilişkilerini noktalandırmıştı. Yılmaz Kunt'un avukat Seray Öztürk'e mesajlar attığı ortaya çıkmıştı. Öztürk'ün bu mesajları ifşa etmesinden sonra ilişkilerini sonlandıran Sevda Erginci ve Yılmaz Kunt, ayrılığa daha fazla dayanamadı.