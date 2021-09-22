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    Müge Boz'dan dikkat çeken çocuk açıklaması!

    Basketbolcu Caner Erdeniz ile mutlu bir evliliği olan Müge Boz, uzun tatilini bitirdi. İşte haberin detayları ve 22 Eylül tarihli Takvim Gazetesi’nden derlediğimiz magazin haberleri...

    3 çocuk istiyorum!

    İstanbul'a döndü. City's Nişantaşı'nda görüntülendi. Tatillerini kızları Vina için ayarlamaya çalıştığını açıklayan Boz, "Vina'yı ormanı, kuşları, dereleri, gölleri öğrensin diye doğal ortamlara götürüyoruz" dedi. Güzel oyuncu, "İkinci çocuk düşünceniz var mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Ben 3 çocuk istiyorum..."

    İŞ ZAMANI
    Güzel oyuncu Aslıhan Karalar, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Yeni projeleri için toplantı yaptığını söyledi. "Bazı teklifler var onlarla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

    SAHNE GÖÇER'İN
    Ferhat Göçer, yazar Sabahattin Ali'nin hayatının anlatıldığı "Aldırma Gönül" oyunu ile 25 Eylül'de sahneye çıkacak. Etkinlik, Vadi İstanbul Sahnesi'nde yapılacak.

        ALIŞVERİŞ KEYFİ
        Oyuncu Filiz Taçbaş, önceki gün Vadistanbul'da objektiflere yansıdı. Bol bol alışveriş yaptı. Daha sonra Vakko Bistrot'ta arkadaşlarıyla buluşup hasret giderdi...

        MGD'DEN TAKVİM'E ÖDÜL
        Magazİn         Gazetecileri Derneği (MGD) tarafından 25'incisi düzenlenecek olan Altın Objektif Ödülleri'ni kazanan isimler belli oldu. Muhabirimiz Doğan Savaş da "60 yaş küçük sevgili" haberiyle ödüle layık görüldü. Ödüller Turkcell ana sponsorluğunda, CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul ev sahipliğinde 27 Eylül'de sahiplerine verilecek. Doğan Savaş, ödüllerine bir yenisini daha ekledi...

        15.YIL HEYECANI
        Betül Demir 25 Eylül'de sahne alacağı Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konseri için üç ay önceden kampa girdi. Kariyerinin 15. sanat yılını kutlayacağı konser için hummalı bir hazırlık yaptığını söyledi. Güzel sanatçı, hemen hemen tüm detaylarla da bizzat ilgileniyor.

            AVŞAR SEYAHAT
            Hülya Avşar, önceki gün aracıyla seyir halinde görüntülendi. Direksiyonda gazetecilerle sohbet eden Avşar kızı, ortaya komik görüntüler çıkardı. Ayvalık'a gittiğini söyleyen Avşar, "Sizi seviyorum" diyerek gaza bastı. Avşar, arazi aracıyla trafikte şov yaptı...

            İSTANBUL-ATİNA HATTINDA...
            Sosyetİk Ayşe Kucuroğlu, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. İstanbul-Atina arasında mekik dokuğunu söyledi. Kucuroğlu, günün çoğunu meydan katında bulunan Morini'de arkadaşlarıyla sohbet ederek geçirdi.

            DOĞUMA 6 HAFTA KALDI
            Güzel şarkıcı Bengü önceki gün İstinyePark'ta ortaya çıktı. Oğlu için alışveriş yaptığını belirten Bengü, doğuma 6 hafta kaldığını söyledi. "Bebek odasını yapmaya başladık, ben de bu sırada kıyafet alışverişini yapmak istedim" dedi. Tatlı bir telaş içinde olduğunu söyledi.

                HER ŞEY CAN İÇİN
                Oyuncu çift Beyza Şekerci ve Engin Hepileri, Rumeli Hisarı'nda yürüyüş yaparken görüntülendi. İkili, "Can'ı okuldan aldık. Biz de güzel havayı fırsat bilerek sahile geldik'' dedi.

                VE SAHNE EFSANE OYUNUN
                Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment iş birliği ile sahnelenen ödüllü oyun "Amadeus", 27-28 Eylül'de 2 oyunla, Ekim'de ise 5 oyunla, Zorlu PSM'de buluşacak. Başrollerini Selçuk Yöntem, Okan Bayülgen ve Özlem Öçalmaz'ın paylaştığı kapalı gişe sahnelenen "Amadeus", sahne önünde 35, sahne arkasında 20 kişiden oluşan 55 kişilik dev kadrosuyla yeni sezona merhaba diyecek.

                "Amadeus" tiyatro sezonunu açıyor…

                    İKİZLERİN BAKICISI YOK
                    Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Pelin Akil, önceki gün Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı. Oyuncu, telefonda eşi Anıl Altan ile görüşme yaparken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Akil, çocuklarına eşi Anıl Altan'ın baktığını söyledi. İkizlerin bakıcıları olmadığını belirtti.

                    AÇIK HAVADA SEVCAN HALAYI
                    Başarılı sanatçı Sevcan Orhan Çekmeköy Belediyesi tarafından organize edilen "Açıkhava Konserleri" kapsamında sahne aldı. Sahneye kırmızı bir elbise ile çıkan güzel sanatçı, "Temmuz ayı başından beri yeni şarkımız için stüdyodayız. Bu sebeple sizlerden biraz fazla ayrı kaldım. Allah daha uzun ayrılıklardan sakınsın" diye konuştu.
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                    Hanlar Bölgesi gerçek kimliğini buluyor
                    Haberler Saklambaç Müge Boz'dan dikkat çeken çocuk açıklaması!
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