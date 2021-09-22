Müge Boz'dan dikkat çeken çocuk açıklaması!

DOĞUMA 6 HAFTA KALDI

Güzel şarkıcı Bengü önceki gün İstinyePark'ta ortaya çıktı. Oğlu için alışveriş yaptığını belirten Bengü, doğuma 6 hafta kaldığını söyledi. "Bebek odasını yapmaya başladık, ben de bu sırada kıyafet alışverişini yapmak istedim" dedi. Tatlı bir telaş içinde olduğunu söyledi.