Müge Boz'dan dikkat çeken çocuk açıklaması!

İstanbul'a döndü. City's Nişantaşı'nda görüntülendi. Tatillerini kızları Vina için ayarlamaya çalıştığını açıklayan Boz, "Vina'yı ormanı, kuşları, dereleri, gölleri öğrensin diye doğal ortamlara götürüyoruz" dedi. Güzel oyuncu, "İkinci çocuk düşünceniz var mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Ben 3 çocuk istiyorum..."
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Güzel oyuncu Aslıhan Karalar, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Yeni projeleri için toplantı yaptığını söyledi. "Bazı teklifler var onlarla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.
SAHNE GÖÇER'İN
Ferhat Göçer, yazar Sabahattin Ali'nin hayatının anlatıldığı "Aldırma Gönül" oyunu ile 25 Eylül'de sahneye çıkacak. Etkinlik, Vadi İstanbul Sahnesi'nde yapılacak.