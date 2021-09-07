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    Sinema dünyası bir efsanesini daha kaybetti! Jean Paul Belmondo yaşamını yitirdi

    Sinema dünyası bir efsanesini daha kaybetti. Kariyerinde 85 filmde rol alan, 32 farklı oyunda ve TV filmlerinde oynayan Fransız aktör Belmondo, 88 yaşında yaşamını yitirdi

    Efsane veda!

    İtalyan asıllı bir Fransız olan Jean Paul Belmondo, 1933'te Paris'te dünyaya geldi. Fransa'da 20. yüzyılın en büyük aktörü olarak kabul edilen Belmondo'nun en ünlü filmi ise 5,5 milyon seyirciye ulaşan 1965 yapımı, Türkçe'ye Büyük Reis olarak çevrilen "Le cerveau" (Beyin) oldu. Kariyerinde 85 filmde rol alan aktör, 32 farklı oyunda ve TV filmlerinde oynadı.1975 ve 1985 yılları arasında dünya çapında bir üne kavuşan aktör, 1981 yapımı Profesyonel, 1960 yapımı Serseri Aşıklar ve 1965 yapımı Çılgın Pierrot filmlerinde oynamıştı.

    2 kez evlenen Belmondo'nun 4 çocuğu ve 4 torunu var

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    Haberler Saklambaç Sinema dünyası bir efsanesini daha kaybetti! Jean Paul Belmondo yaşamını yitirdi
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