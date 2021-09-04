Siren Ertan’ın geceleri kabusa döndü!

Sosyetik Siren Ertan'a Bebek'teki yalı dairesinde rahat yok. Eşi Ersin Kayalar ile aylık kirası 10 bin dolar olan 235 metrekarelik dairede oturan Siren Ertan'ın evinde huzuru kalmadı. Boğaz'a nazır geniş bir salon, 5 oda, mutfak ve 3 banyodan oluşan dairesini kendisi dekore eden Siren Ertan, sahil hattında gece geç saatlere kadar yükselen müzik seslerinden şikayetçi. Boğaz'da tekne turlarından çıkan abartılı müzik sesi ve sahildeki sokak çalgıcılarına kadar dert yanan Ertan, şunları söyledi: