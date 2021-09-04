Siren Ertan’ın geceleri kabusa döndü!

Sosyetik Siren Ertan'a Bebek'teki yalı dairesinde rahat yok. Eşi Ersin Kayalar ile aylık kirası 10 bin dolar olan 235 metrekarelik dairede oturan Siren Ertan'ın evinde huzuru kalmadı. Boğaz'a nazır geniş bir salon, 5 oda, mutfak ve 3 banyodan oluşan dairesini kendisi dekore eden Siren Ertan, sahil hattında gece geç saatlere kadar yükselen müzik seslerinden şikayetçi. Boğaz'da tekne turlarından çıkan abartılı müzik sesi ve sahildeki sokak çalgıcılarına kadar dert yanan Ertan, şunları söyledi:
'ONLARA YAPILSA KATİL OLURLAR'
"Bu büyük saygısızlık, büyük haksızlık. Müziğin sesini ve araç camlarını sonuna kadar açıp gezenler... Bebek kırolarından bahsetmiyorum bile. Aynı şey kendi semtlerinde, kendi evlerinin önünde yapılsa, çocukları yataktan fırlasa, sabah işe gitmek için her gece uykusuz kalsalar katil olurlar ama." Çare isteyen Siren Ertan sözlerini şöyle sürdürdü: "Hastalık, matem, uyku saati düşünülmeden kontrolsüz her gece aynı şeyleri yaşıyorum."
Sosyetik güzel, evinin manzarasındaki ses kirliliğini akşam 23.21'de saniye saniye kaydetti.