Serdar Ortaç'ın "Karabiberim" klibinde oynayan İlknur Soydaş'ın neşeli anları

Bir dönem Serdar Ortaç'ın "Karabiberim" şarkısının klibinde oynayarak şöhreti yakalayan eski manken İlknur Soydaş eşi Cem Pole ile Bodrum'da görüntülendi.
Uzun süredir bebek sahibi olmak için tedavi gören Soydaş, Moon Beach'te denizin ve güneşin tadını çıkardı. Annelik özlemi çeken Soydaş'ın bir arkadaşlarının bebeğiyle suyun içinde saatlerce oynaması dikkat çekti.
Uzun süre iskelede oturan Cem Pole, sıcaktan bunalınca denizdeki İlknur Soydaş'ın yanına gitti.
Uzun süredir bebek sahibi olmak için tedavi gören Soydaş, Moon Beach'te denizin ve güneşin tadını çıkardı. Annelik özlemi çeken Soydaş'ın bir arkadaşlarının bebeğiyle suyun içinde saatlerce oynaması dikkat çekti.
Uzun süre iskelede oturan Cem Pole, sıcaktan bunalınca denizdeki İlknur Soydaş'ın yanına gitti.