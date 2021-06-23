Nurgül Yeşilçay, 3 yıldır aşk yaşadığı yapımcı Necati Kocabay ile balayına çıkamadı ama tatile çıktı. Sürekli evlenecekleri konuşulan sevgililer, tatil sezonunu Bodrum'da açtı.

Yeşilçay ve Kocabay, önceki gün Güvercinlik'te bulunan Titanik Otel'e giriş yaptı

Buradaki kalabalığı gören oyuncu, tedirgin oldu.

Konaklamaktan vazgeçen Yeşilçay, daha boş bir otel arayışına girdi. 45 yaşındaki oyuncu ve sevgilisi, 30 dakika içinde soluğu başka bir otelde aldı.

Akşam saatlerinde plaja inen sevgililer, uzun süre sohbet etti. Soğuk suya girmekte zorlanan Yeşilçay ve aşkı, daha sonra denizin içinde romantik anlar yaşadı.