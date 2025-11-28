CHP'de iki yılda dördüncü kurultay: Arınma krizi ve tepki çeken LGBT vaadi!
CHP, yolsuzluk iddiaları, delege pazarlığı tartışmaları ve parti içi gerilimlerin gölgesinde iki yılda dördüncü kez kurultaya giderken, Kılıçdaroğlu’nun boykotu ve yönetimin tepki çeken LGBT vaadi kongreye damga vurdu.
Parti tüzüğüne göre kurultaylarını iki yılda bir yapması gereken CHP, 39. Olağan Kurultayı'nı düzenliyor...
Belediyelerdeki yolsuzluk dosyaları, delege satın alma iddiaları ve "arınma" tartışmaları arasında kongreye giden CHP, böylece iki yılda dördüncü kez kurultay düzenleyerek tarihe geçti.
KILIÇDAROĞLU'NDAN BOYKOT: "YOLSUZLUK ŞÜPHELİLERİNDEN ARININ"
CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'nın açılışı dün (28 Kasım) yine parti içi gerilimlerin gölgesinde yapıldı. "Yolsuzluk şüphelilerinden arının" çıkışıyla gündem yaratan eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, davet edilmesine rağmen kurultaya katılmadı.
17 yıl sonra yenilenen parti programının tanıtıldığı törende sahnedeki vaatlerden çok, salondaki heyecansız, umursamaz görüntüler konuşuldu. 'LGBT özgürlüğü' vadinin açıklanması ise büyük tepki çekti.
DELEGELERDEN UMURSAMAZLIK: DİNLEYEN YOK
Kurultayın ilk günü genel başkan yardımcıları gruplar halinde kürsüye çıkarak iktidar olurlarsa hayata geçirmeyi planladıkları vaatleri sıraladı ancak delegelerin büyük bölümü konuşmaları ciddiye bile almadı.
Kimileri koltuklardan kalkıp sohbet etti, kimileri salon içinde gezindi. Gürültüden kürsüdeki sesler dahi güçlükle duyuldu. Buna rağmen yeni parti programı ve 10 maddelik tüzük değişikliği oylaması oy birliğiyle kabul edildi.
NELER DEĞİŞTİ
Parti tüzüğünde yapılan değişikliğe göre Parti Meclisi (PM) üye sayısı 60'tan 80'e çıktı. 8 olan Bilim Kültür Sanat Platformu üye sayısı 10'a çıkarıldı. 18-30 yaş aralığı için yüzde 10 gençlik kolları kotası, 31-40 yaş aralığı için yüzde 15 çalışma çağı kotası uygulanmasına karar verildi.
Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin tüzükte tanımlanması, partili belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ve iştiraklerinde çalışanların yanı sıra buraların yönetim kurulu üyeleri ile danışmanlarının kongrelerde aday olamaması da düzenlendi.
TEPKİ ÇEKEN LGBT VAADİ
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen'in "Cinsel yönelim sebebiyle kimsenin dışlanmadığı bir düzen kuracağız" sözleri büyük tartışma yarattı. Parti adına duyurulan LGBT odaklı bu vaat, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu ve sert tepkiler aldı.
Demokratikleşme başlığında ise "Ana dil haktır" denilerek tüm vatandaşlara ana dillerini öğrenme ve kullanma hakkı vaat edildi.
ÖZEL: "HER ŞEYDEN KURTULMAK İÇİN İKTİDAR OLMAK ZORUNDAYIZ"
Açılış konuşmasında parti üzerindeki yolsuzluk ve rüşvet dosyalarına değinen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çıkışıyla dikkat çekti:
"Esas meselemiz her şeyden kurtulmak için iktidar olmak."
Parti içi muhalefetin ağır eleştirilerine ise yanıt vermedi, "Bugün polemiğe girmeyeceğim" diyerek tartışmayı sonraki güne bıraktı.
'KİRPİ' BENZETMESİ CHP'Yİ KARIŞTIRDI
Özel'in kurultaydan hemen önce verdiği röportaj ise bardağı taşıran son damla oldu. Kılıçdaroğlu ve ekibini işaret ettiği yorumlanan Özel, "Yeni dönemde kucaklayıcı olacağız ama bazen kirpiyi kucaklayamıyorsun. Adım atıyoruz ama kendi ajandası gereği benimle kucaklaşmak istemeyenler var" sözleriyle parti içindeki fay hatlarını daha da görünür hale getirdi.
TEK ADAY ÖZGÜR ÖZEL
Kurultayın ikinci gününde genel başkanlık seçimi yapılacak. Özgür Özel'in tek aday olması bekleniyor. Pazar günü ise PM ve YDK seçimleri gerçekleştirilecek.
1300'den fazla delegenin oy kullanacağı kritik kongre, CHP'deki iktidar savaşlarının geleceğini belirleyecek.