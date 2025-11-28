CHP'de iki yılda dördüncü kurultay: Arınma krizi ve tepki çeken LGBT vaadi!

TEPKİ ÇEKEN LGBT VAADİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen'in "Cinsel yönelim sebebiyle kimsenin dışlanmadığı bir düzen kuracağız" sözleri büyük tartışma yarattı. Parti adına duyurulan LGBT odaklı bu vaat, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu ve sert tepkiler aldı.

Demokratikleşme başlığında ise "Ana dil haktır" denilerek tüm vatandaşlara ana dillerini öğrenme ve kullanma hakkı vaat edildi.

ÖZEL: "HER ŞEYDEN KURTULMAK İÇİN İKTİDAR OLMAK ZORUNDAYIZ"

Açılış konuşmasında parti üzerindeki yolsuzluk ve rüşvet dosyalarına değinen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çıkışıyla dikkat çekti:

"Esas meselemiz her şeyden kurtulmak için iktidar olmak."

Parti içi muhalefetin ağır eleştirilerine ise yanıt vermedi, "Bugün polemiğe girmeyeceğim" diyerek tartışmayı sonraki güne bıraktı.

'KİRPİ' BENZETMESİ CHP'Yİ KARIŞTIRDI

Özel'in kurultaydan hemen önce verdiği röportaj ise bardağı taşıran son damla oldu. Kılıçdaroğlu ve ekibini işaret ettiği yorumlanan Özel, "Yeni dönemde kucaklayıcı olacağız ama bazen kirpiyi kucaklayamıyorsun. Adım atıyoruz ama kendi ajandası gereği benimle kucaklaşmak istemeyenler var" sözleriyle parti içindeki fay hatlarını daha da görünür hale getirdi.

TEK ADAY ÖZGÜR ÖZEL

Kurultayın ikinci gününde genel başkanlık seçimi yapılacak. Özgür Özel'in tek aday olması bekleniyor. Pazar günü ise PM ve YDK seçimleri gerçekleştirilecek.

1300'den fazla delegenin oy kullanacağı kritik kongre, CHP'deki iktidar savaşlarının geleceğini belirleyecek.