Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den aldığı evlilik teklifini Instagram'da paylaştı.
Şeyma'nın 3.2 milyon takipçili hesabından paylaştığı Ibiza'daki romantik teklifin videosu, 3.5 milyon defa izlendi.
Subaşı, paylaşımına "Dünyadaki en sevdiğim yerlerden birinde, hayatımda ne büyülü ve unutulmaz bir an. Duygularımı anlatacak kelime yok" notunu yazdı. Subaşı'nın pahalı tektaşı da dikkatlerden kaçmadı.
Teklif sırasında taktığı saati ile bilekliğin toplam değeri 500 bin TL'yi geçen Şeyma Subaşı'nın 800 bin liralık tektaşı da dikkat çekti.