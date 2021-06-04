



YİNE GÜNDEM YARATTI

Twitter'da Şeyma Subaşı için şöyle esprili yorumlar yapıldı: "Ülkeye dolar girdisi sağlayan yüce girişimci Şeyma Subaşı", "Havada nafaka kokusu var", "Dünyada 7.6 milyar insan içinde 2 bin milyarder var ve bu kız onlardan 2 tanesiyle evlendi. Sayısal lotoda 2 defa üst üste büyük ikramiye kazanmakla aşağı yukarı aynı oran."

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