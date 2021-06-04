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    , lı şeyh sevgilisi 'den evlilik teklifi aldı

    , serveti 2 milyar dolar olan lı şeyh sevgilisinden evlilik teklifi aldı. 3 milyondan fazla kişinin izlediği teklif videosuna ‘Havada nafaka kokusu var’ yorumları yağdı.

    'Şeyh'ma

    Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den aldığı evlilik teklifini Instagram'da paylaştı.


    Şeyma'nın 3.2 milyon takipçili hesabından paylaştığı Ibiza'daki romantik teklifin videosu, 3.5 milyon defa izlendi.




    Subaşı, paylaşımına "Dünyadaki en sevdiğim yerlerden birinde, hayatımda ne büyülü ve unutulmaz bir an. Duygularımı anlatacak kelime yok" notunu yazdı. Subaşı'nın pahalı tektaşı da dikkatlerden kaçmadı.




    Teklif sırasında taktığı saati ile bilekliğin toplam değeri 500 bin TL'yi geçen Şeyma Subaşı'nın 800 bin liralık tektaşı da dikkat çekti.


        YÜZÜK: TİFFANY &CO 800 BİN TL

        Acun Ilıcalı'dan sonra evleneceği aşkının; 2020'de yayınlanan 'En Zengin Araplar' listesinde 18'inci sırada yer alması ve Al Saloussi'nin servetinin 2 milyar dolar olması da sosyal medyada büyük ses getirdi.



        YİNE GÜNDEM YARATTI
        Twitter'da Şeyma Subaşı için şöyle esprili yorumlar yapıldı: "Ülkeye dolar girdisi sağlayan yüce girişimci Şeyma Subaşı", "Havada nafaka kokusu var", "Dünyada 7.6 milyar insan içinde 2 bin milyarder var ve bu kız onlardan 2 tanesiyle evlendi. Sayısal lotoda 2 defa üst üste büyük ikramiye kazanmakla aşağı yukarı aynı oran."

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        Haberler Saklambaç Şeyma Subaşı, Mısırlı şeyh sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi aldı