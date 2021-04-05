



SOĞUK RÜZGARLAR ESİYOR

Bu arada yine kulaktan kulağa yayılan dedikodulara göre baba Hakan Demirağ, Aslışah Alkoçlar'ın magazinsel bir figür olmasından rahatsız oldu ve bu nedenle evliliğe sıcak bakmadı. Baba ile oğul arasındaki ipler de bu nedenle gerilirken; yine iddiaya göre bebek haberi de şimdilik Hakan Bey'i yumuşatmadı.