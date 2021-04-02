Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', heyecan yüklü 52'inci bölümüyle de reytingler ile sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Kuruluş Osman, önceki akşamki bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %12,31 izlenme oranı ve %25,64 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde %12,36 izlenme oranı ve %24,35 izlenme payı alarak Çarşamba'nın en çok izlenen yapımı oldu.

GAFFUR, 1 NİSAN'DAN NASİBİNİ ALDI

Tüm dünyada eğlenceli şakalarla kutlanan 1 Nisan'dan atv'nin sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova' seti de nasibini aldı! Hayranlarının kendisini beklediğini gören Dizinin Gaffur'u Bülent Polat; herkesin yüzü maskeli Raşit karakterine yönelmesiyle bir an şoke oldu. Ardından şakayı anlayıp kahkaha attı.