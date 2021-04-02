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    yine zirvede

    Ekranların en çok izlenen dizisi '', heyecan yüklü 52'inci bölümüyle de reytingler ile sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Kuruluş Osman, önceki akşamki bölümüyle kategorisinde %12,31 izlenme oranı ve %25,64 izlenme payı 20+ kategorisinde %12,36 izlenme oranı ve %24,35 izlenme payı alarak Çarşamba'nın en çok izlenen yapımı oldu.

    Zirvenin adı değişmedi

    Ekranların en çok izlenen dizisi '', heyecan yüklü 52'inci bölümüyle de reytingler ile sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Kuruluş Osman, önceki akşamki bölümüyle kategorisinde %12,31 izlenme oranı ve %25,64 izlenme payı 20+ kategorisinde %12,36 izlenme oranı ve %24,35 izlenme payı alarak Çarşamba'nın en çok izlenen yapımı oldu.

    GAFFUR, 1 NİSAN'DAN NASİBİNİ ALDI
    Tüm     dünyada eğlenceli şakalarla kutlanan 1 Nisan'dan 'nin sevilen dizisi '' seti de nasibini aldı! Hayranlarının kendisini beklediğini gören Dizinin Gaffur'u ; herkesin yüzü maskeli karakterine yönelmesiyle bir an şoke oldu. Ardından şakayı anlayıp kahkaha attı.

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    Haberler Saklambaç Kuruluş Osman yine zirvede