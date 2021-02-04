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    'dan 'a zehir zemberek sözler: Topik kralı azgın teke

    ‘Hücre yaşım 49-50. evleneceğim kişi 35-40 yaşlarında olmalı’ diyen 68 yaşındaki ’a ’a tepki göstermişti. TAKVİM’in haberinin ardından Sabah da Akkaya’ya ‘ gibi atlamış’ deyince kavga kızıştı! Eski manken, usta sanatçıya hakaret yağdırdı!

    Topik kralı azgın teke

    Coşkun Sabah, "Evleneceğim kişi öyle kedicik gibi olmayacak. Hücre yaşım 49-50. O yüzden de evleneceğim kişi 35-40 yaşlarında olmalı" dedi; ortalık karıştı. 68 yaşındaki sanatçıya Deniz Akkaya'dan sert tepki geldi.



    TAKVİM, eski mankenin "Öncelikle saçı mavi siyaha boyamasınlar, topik kullanmasınlar, göbeği seksi bir şey sanmasınlar" yorumunu manşete taşıyınca kavga alevlendi.



    Deniz Akkaya, kendisine "Sazan balığı gibi atlamış haberi çıksın diye" şeklinde yanıt veren Coşkun Sabah'ı şu sözleriyle bombaladı:

    "Topik kralı, azgın teke Coşkun amca. Senin hafızan da Kayıp Balık Nemo'daki gibi 24 saat belli ki. Ben değilim rezil rezil kızına Instagram yasaklayıp başka kadınlar ile basılıp boşanan. Sür saçına boyanı otur aşağıya bunak. Bu bunaklar ancak olduğu çöplüğün horozu kadar sanır dünyayı. Ötmeye devam, son tüyünü kaybedene kadar şuursuz. Artık bir herkes haddini bilsin. Çıkmış kızı yaşında 'karı isterim' diye ötüyor, bir de buna alkış bekliyor. Evleneceği kadın da kedicik tarzında olmayacakmış. Böyle tipler kaşındığı zaman ben de duramıyorum. Yahu sen değil miydin; evliyken eşine diğer evine bağlattığın Digiturk kutusu yüzünden yakalanan. Senin gibilere 'hem kel, hem fodul' derler. Kel kısmı doğru, fodul kısmı da yalan değilmiş."



        Eski mankenin bu sözleri üzerine Sabah'ın nasıl bir hamlede bulunacağı merak konusu.



        İHANET AYRILIĞI
        Coşkun Sabah'tan 2017'de boşanan 19 yıllık eşi Ceyda Okay, ayrılığın ihanet nedeniyle olduğunu itiraf etmişti.

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