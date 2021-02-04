



Deniz Akkaya, kendisine "Sazan balığı gibi atlamış haberi çıksın diye" şeklinde yanıt veren Coşkun Sabah'ı şu sözleriyle bombaladı:



"Topik kralı, azgın teke Coşkun amca. Senin hafızan da Kayıp Balık Nemo'daki gibi 24 saat belli ki. Ben değilim rezil rezil kızına Instagram yasaklayıp başka kadınlar ile basılıp boşanan. Sür saçına boyanı otur aşağıya bunak. Bu bunaklar ancak olduğu çöplüğün horozu kadar sanır dünyayı. Ötmeye devam, son tüyünü kaybedene kadar şuursuz. Artık bir herkes haddini bilsin. Çıkmış kızı yaşında 'karı isterim' diye ötüyor, bir de buna alkış bekliyor. Evleneceği kadın da kedicik tarzında olmayacakmış. Böyle tipler kaşındığı zaman ben de duramıyorum. Yahu sen değil miydin; evliyken eşine diğer evine bağlattığın Digiturk kutusu yüzünden yakalanan. Senin gibilere 'hem kel, hem fodul' derler. Kel kısmı doğru, fodul kısmı da yalan değilmiş."