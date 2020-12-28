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    bir dönem yasak aşk yaşadığı işadamı ile ilişkisini sonlandırdı

    , bir dönem yasak aşk yaşadığı işadamı ile ilişkisini sonlandırdı. Aşkıyla evlilik planları yapan sunucu, “Benim de hayatımda kimse yoktur, sevgiler” diyerek ayrıldığını ilan etti.

    Erken veda!

    Ece Erken, bu yaz evli Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yasak aşka yelken açtı.

    Bununla da kalmayan ünlü sunucu, işadamını 15 yıllık eşi Benan Hanım'dan tek celsede boşattı. Yuva yıkmakla suçlanan Erken, bu olaylar nedeniyle işinden atıldı.

    Erken, davanın ardından da Mahmutyazıcıoğlu ile Bodrum'da kutlama yaptı. Ancak o günlerden eser kalmadı. Erken, dün sosyal medya hesabından "Benim de hayatımda kimse yoktur, sevgiler" notuyla ayrıldığını açıkladı.

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Erken'le aşk yaşamaya başladığı dönem, iki çocuğunun annesi Benan Hanım'la evliydi.
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    Haberler Saklambaç Ece Erken bir dönem yasak aşk yaşadığı işadamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilişkisini sonlandırdı