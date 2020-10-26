Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Saklambaç
    • 26.10.2020 Gazete
    ABONE OL

    'den e yenilen annesi 'in doğum gününde duygusal paylaşım: Seni çok özlüyorum anne

    , çağın vebası e yenilen annesinin doğum gününü bu kareyle kutladı. “Güzel sesin kulağımdan bir an olsun gitmiyor” diyen oyuncu, milyonları ağlattı...

    Yas günü

    Güzel oyuncu Hande Erçel, dün duygusal bir paylaşıma imza attı... Erçel, 'da geçen yıl e yenik düşen annesi Aylin Erçel'in doğum gününü kutladı. Annesinin pasta üflerken çekilen karesini yayınlayan Erçel, paylaşımına şu mesajı yazdı:

    "Güzel sesin kulağımdan bir an olsun gitmiyor, varsın buradasın. Hala her sabah öpüyorsun boynumdan. Bugün senin doğuşun, sonsuz oldu. Her gün hayal ettiklerimizden daha güzel bir denize girdiğini biliyorum oralarda. Seni çok özlüyorum anne."


    MORAL MESAJI YAĞDI
    Erçel'in duygusal paylaşımı 1.3 milyon beğeni aldı. Erçel'e binlerce takipçisinden de moral mesajı yağdı: "Her zaman yanındayız. Seni çok seviyoruz."

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Saklambaç Hande Erçel'den kansere yenilen annesi Aylin Erçel'in doğum gününde duygusal paylaşım: Seni çok özlüyorum anne