Güzel oyuncu Hande Erçel, dün duygusal bir paylaşıma imza attı... Erçel, Instagram'da geçen yıl kansere yenik düşen annesi Aylin Erçel'in doğum gününü kutladı. Annesinin pasta üflerken çekilen karesini yayınlayan Erçel, paylaşımına şu mesajı yazdı:

"Güzel sesin kulağımdan bir an olsun gitmiyor, varsın buradasın. Hala her sabah öpüyorsun boynumdan. Bugün senin doğuşun, sonsuz oldu. Her gün hayal ettiklerimizden daha güzel bir denize girdiğini biliyorum oralarda. Seni çok özlüyorum anne."



MORAL MESAJI YAĞDI

Erçel'in duygusal paylaşımı 1.3 milyon beğeni aldı. Erçel'e binlerce takipçisinden de moral mesajı yağdı: "Her zaman yanındayız. Seni çok seviyoruz."