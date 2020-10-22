ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, marka yüzü olduğu Altınyıldız Classics 2020-2021 Sonbahar/ Kış Kolesiyonu için objektif karşısına geçti.
Bu çekimlerde ilk kez oğlu Karan ile ilgili anısını paylaşan Özçivit, 'Yıldız' sorusuna şu gülümseten cevabı verdi:
"Yıldız deyince aklıma son dönemde Karan geliyor. Çünkü işten geldikten sonra onu ben uyutuyorum ve beyefendinin uyuduğu tek şey yıldızlar. Yıldızları görmeden uyumuyor. Onu bahçeye çıkarıyorum, yıldızları görerek uyuyor. Yıldız deyince bendeki şu an tek çağrışım Karan diyebilirim."