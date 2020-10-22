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    • Saklambaç
    • 22.10.2020 Gazete
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    'ın yıldızı 'ten ‘yıldız’ sorusuna ilginç yanıt: Aklıma geliyor

    , yüzü olduğu marka için objektiflerin karşısına geçti. ’ın başrolündeki isim, ‘yıldız’ sorusuna şu yanıtı verdi: ‘Son dönemde ‘yıldız’ deyince aklıma geliyor. Yıldızları görmeden uyumuyor.’

    Yıldız Karan

    ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, marka yüzü olduğu Altınyıldız Classics 2020-2021 Sonbahar/ Kış Kolesiyonu için objektif karşısına geçti.

    Bu çekimlerde ilk kez oğlu Karan ile ilgili anısını paylaşan Özçivit, 'Yıldız' sorusuna şu gülümseten cevabı verdi:

    "Yıldız deyince aklıma son dönemde Karan geliyor. Çünkü işten geldikten sonra onu ben uyutuyorum ve beyefendinin uyuduğu tek şey yıldızlar. Yıldızları görmeden uyumuyor. Onu bahçeye çıkarıyorum, yıldızları görerek uyuyor. Yıldız deyince bendeki şu an tek çağrışım Karan diyebilirim."
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    Haberler Saklambaç Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'ten ‘yıldız’ sorusuna ilginç yanıt: Aklıma Karan geliyor