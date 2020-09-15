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    • Saklambaç
    • 15.09.2020 Gazete
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    ’nın Kuruçeşme’de oturduğu yı 125 milyon TL'ye sattı! Yeni sahibi çıktı...

    , eski eşi ’nın Kuruçeşme’de oturduğu yı geçtiğimiz haftalarda satmıştı. 125 milyon TL’ye satılan evin yeni sahibi çıktı.

    125 milyonluk satış

    Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı 1.5 yıl önce eski eşi Şeyma Subaşı ve kızı Melisa'nın Kuruçeşme'de oturduğu villayı satma kararı almıştı. Aradan 1.5 yıl geçtikten sonra Ilıcalı'nın Boğaz manzaralı evinin 16.8 milyon dolara (125 milyon TL) satıldığı ortaya çıktı.


    Ilıcalı'nın lüks villasını kimin aldığı ise merak konusu olmuştu.

    Snob Magazin'in haberine göre, Ilıcalı'nın villasını Aktaş Group Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aktaş satın aldı. Sanayi alanında faaliyet gösteren Mustafa Aktaş'ın, Ilıcalı'ya 8.4 milyon dolar ödediği ve paranın diğer yarısını da takas yoluyla karşıladığı öğrenildi. Takasın ne olduğu ise gizliliğini koruyor.


    Subaşı, Ilıcalı ile evli olduğu dönemde villadan sık sık paylaşımlar yapıyordu.

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    SONUNDA BİTTİ
    Başarılı televizyoncu, Kuruçeşme'deki villasını bundan 1.5 yıl önce satışa çıkarmıştı. Boğaz manzaralı villanın satışının tamamlanması, Ilıcalı'nın yüzünü güldürdü.


    Mustafa AKTAŞ
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