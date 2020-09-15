Snob Magazin'in haberine göre, Ilıcalı'nın villasını Aktaş Group Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aktaş satın aldı. Sanayi alanında faaliyet gösteren Mustafa Aktaş'ın, Ilıcalı'ya 8.4 milyon dolar ödediği ve paranın diğer yarısını da takas yoluyla karşıladığı öğrenildi. Takasın ne olduğu ise gizliliğini koruyor.



Subaşı, Ilıcalı ile evli olduğu dönemde villadan sık sık paylaşımlar yapıyordu.

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SONUNDA BİTTİ

Başarılı televizyoncu, Kuruçeşme'deki villasını bundan 1.5 yıl önce satışa çıkarmıştı. Boğaz manzaralı villanın satışının tamamlanması, Ilıcalı'nın yüzünü güldürdü.



Mustafa AKTAŞ