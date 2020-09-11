Yol açanlar, iz sürenler, vaktidir gayrı; iz sürüp, yol açıp devlet olma vaktidir" sözleriyle sosyal medyada gündem olan ikinci sezon tanıtımı, Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinden büyük ilgi gördü. Tanıtım filminde Burak Özçivit'in yanı sıra kadroya yeni katılan Cüneyt Arkın ve Emin Gürsoy rol aldı. Tanıtımın sürpriz ismi Tamer Yiğit'in hangi karaktere hayat vereceği seyircinin merak konusu oldu.



GÜNDEM YARATTI

Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın'ın yeni sezondaki sahneleri, olay yarattı. Usta sanatçı, önceki akşam Twitter'da gündem oldu...



SOSYAL MEDYA YORUMLARI

ŞANLI TARİHE YAKIŞIR BIR TANITIM.

KARİZMANIN ÖZ EVLADI.

SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ.

ŞİMDİ DEVLET OLMA VAKTİDİR.

NEFESİMİZİ TUTTUK.