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    • Saklambaç
    • 06.08.2020 Gazete
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    ’da 100 TL’lik plaja giderek mütevazılığını gösterdi!

    ’nin en önemli iş kadınlarından , ’da 100 TL’lik plaja giderek mütevazılığını gösterdi. 55 yaşındaki Sabancı’ya iki bakıcı ile iki koruma eşlik etti.

    Yüzde yüz mütevazı!

    Sakıp Ağa'nın kızından parası olana büyük ders. İş ve cemiyet dünyasının en önemli isimlerinden Dilek Sabancı da tatil için Bodrum'u seçti. Önceki gün girişi 100 TL olan Gölköy Selvi Beach'te görüntülenen Sabancı'ya; 2 koruma, 2 bakıcı ve yüzme hocası eşlik etti. İki bakıcısı, yüzme hocası ve şişme kolluklarla denize giren , suda olduğu anlarda çocuklar gibi eğlendi. Yüzme hocası eşliğinde egzersiz yapan ve yüzme talimatları alan Dilek Hanım, denizden çıktıktan sonra da plajdaki insanlarla sohbet etti. Günü burada tamamlayan Dilek Hanım'ın binlerce TL'lik beach'ler yerine 100 TL ücretli bir plaja gitmesi, "İşte mütevazılık" dedirtti.


    Dört kişilik ekip eşlik etti

    DOĞAN SAVAŞ - BODRUM

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