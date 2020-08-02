Aşkları bir dargın bir barışık devam eden sosyetik güzel Aylin Koç ile Eremcan Acar'ın Bodrum tatilinde kriz çıktı... Merhum işadamı Mustafa Koç'un 19 yaşındaki kızı Aylin ve Erdal Acar'ın oğlu Eremcan'ın önceki günkü keyifli anlarına nazar değdi.
Yalıkavak'taki bir mekanda eğlenen ikili, çıkışta tartışma yaşadı.
Görüntülendiklerinden haberleri olmayan ikiliden Aylin Koç, sevgilisine "Sürekli aynı şeyi yapıyorsun ama. Yeter artık" diye tepki gösterdi. Acar ise, "Geliyor musun, gelmiyor musun" diye cevap verdi. Daha sonra Koç, arkadaşlarının arabasıyla mekandan ayrıldı. Acar ise farklı yöne giderek geceyi noktaladı.
Daha önce de çıktıkları tatilde tartışmalar yaşayan Aylin Koç ve Eremcan Acar, birbirinden kopamıyor.
DOĞAN SAVAŞ - BODRUM