Görüntülendiklerinden haberleri olmayan ikiliden Aylin Koç, sevgilisine "Sürekli aynı şeyi yapıyorsun ama. Yeter artık" diye tepki gösterdi. Acar ise, "Geliyor musun, gelmiyor musun" diye cevap verdi. Daha sonra Koç, arkadaşlarının arabasıyla mekandan ayrıldı. Acar ise farklı yöne giderek geceyi noktaladı.

Daha önce de çıktıkları tatilde tartışmalar yaşayan Aylin Koç ve Eremcan Acar, birbirinden kopamıyor.



DOĞAN SAVAŞ - BODRUM