Aksiyonun tavan yaptığı anlarda çığlık bile atmayan Sarıoğlu, soğukkanlılığı ile çalışanları şaşırttı. Heyecan dolu anlarını Instagram'da paylaşan Yağmur Hanım, "Düşerken çığlık atmamış olduğumu bir takipçimin hatırlatmasıyla sonradan fark ettim" ifadelerini kullandı.