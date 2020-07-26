Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, aksiyona doymuyor...
Pilotluk yapan bir çocuk annesi, geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Soçi şehrine gitti. Yağmur Hanım, burada bungee jumping yaparak kendisini 69 metreden boşluğa bıraktı.
Aksiyonun tavan yaptığı anlarda çığlık bile atmayan Sarıoğlu, soğukkanlılığı ile çalışanları şaşırttı. Heyecan dolu anlarını Instagram'da paylaşan Yağmur Hanım, "Düşerken çığlık atmamış olduğumu bir takipçimin hatırlatmasıyla sonradan fark ettim" ifadelerini kullandı.
69 METREDEN BÖYLE ATLADI