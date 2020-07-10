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    • Saklambaç
    • 10.07.2020 Gazete
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    ’nin eski eşi oyuncu ile görüntülendi!

    ’nin eski eşi , güzel oyuncu ile görüntülendi. Paniğe kapılan Aydın, “Bizi görmezseniz sevinirim. Nehir benim eski çalışanım, şimdi bunlar çıkarsa Derin’le uğraşırım” dedi.

    Derin korku

    Televizyoncu Cem Aydın, 2013'te sosyetik güzel Derin Mermerci ile evlendi. Eşinin kendisini işadamı Murat Aslan ile aldattığını öğrenince de boşanmak için harekete geçti. Geçen yıl evliliğini bitiren Aydın, önceki gece oyuncu Nehir Erdoğan ile Arnavutköy'de görüntülendi.

    Muhabirleri görünce paniğe kapılan Aydın, "İşinizi yapıyorsunuz, anlıyorum. Ancak bizi görmezseniz sevinirim, çünkü ortada bir durum yok. Nehir benim eski çalışanım, şimdi bunlar çıkarsa Derin'le uğraşırım" diye konuştu.

    Erdoğan ise "Arkadaşlar yanlış bir şey yazmayın. Dostuz biz" dedi.

    YENİ AŞKIYLA TATİL YAPIYOR
    Sosyetik     güzel Derin Mermerci, uğruna televizyoncu Cem Aydın'dan boşandığı yasak aşkı Murat Aslan ile şu sıralar Bodrum'da keyifte...

    AYDIN HAMZA
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