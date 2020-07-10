Televizyoncu Cem Aydın, 2013'te sosyetik güzel Derin Mermerci ile evlendi. Eşinin kendisini işadamı Murat Aslan ile aldattığını öğrenince de boşanmak için harekete geçti. Geçen yıl evliliğini bitiren Aydın, önceki gece oyuncu Nehir Erdoğan ile Arnavutköy'de görüntülendi.
Muhabirleri görünce paniğe kapılan Aydın, "İşinizi yapıyorsunuz, anlıyorum. Ancak bizi görmezseniz sevinirim, çünkü ortada bir durum yok. Nehir benim eski çalışanım, şimdi bunlar çıkarsa Derin'le uğraşırım" diye konuştu.
Erdoğan ise "Arkadaşlar yanlış bir şey yazmayın. Dostuz biz" dedi.
YENİ AŞKIYLA TATİL YAPIYOR
Sosyetik güzel Derin Mermerci, uğruna televizyoncu Cem Aydın'dan boşandığı yasak aşkı Murat Aslan ile şu sıralar Bodrum'da keyifte...
AYDIN HAMZA