Muhabirleri görünce paniğe kapılan Aydın, "İşinizi yapıyorsunuz, anlıyorum. Ancak bizi görmezseniz sevinirim, çünkü ortada bir durum yok. Nehir benim eski çalışanım, şimdi bunlar çıkarsa Derin'le uğraşırım" diye konuştu.