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    • Saklambaç
    • 19.06.2020 Gazete
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    'ın güzel eşi kaslı vücuduyla şov yaptı!

    , u bıraktıktan sonra göbeğiyle manşetlere çıktı. Arasının bozuk olduğu güzel eşi ise kaslı vücuduyla sosyal medyada şov yaptı.

    Yenge kasıldı

    Bir dönem Galatasaray forması da giyen Hollanda'nın efsane isimlerinden Wesley Sneijder, geçtiğimiz yaz kariyerini noktaladığını açıkladı. Futbolu bırakan yıldız isim, bir süre önce ise göbek yaptı.


    Bu kez aldığı kilolarla manşetlere çıktı. Efsane oyuncunun eşi Yolanthe Cabau ise Sneijder'in aksine spor salonundan çıkmadı. 35 yaşındaki sunucu, dün antreman karelerini sosyal medyada paylaştı.

    Fit ve dinç görüntüsüyle genç kızlara taş çıkartan iki çocuk annesinin fotoğraflarına çok sayıda beğeni ve yorum yağdı.


    Cabau'nun pozları ağızları açıkta bıraktı.
    Haberler Saklambaç Wesley Sneijder'ın güzel eşi Yolanthe Cabau kaslı vücuduyla şov yaptı!
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