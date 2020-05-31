Amerikan Forbes dergisi Kylie Jenner'ın kazancının sahte olduğunu iddia etti
Amerikan Forbes dergisi, iki yıl üst üste servetini kendi yapan en genç milyarder ilan ettiği Kylie Jenner'ın kazancının sahte olduğunu iddia etti. Kişisel serveti 1.2 milyar dolar olan 22 yaşındaki yıldız ise iddiaları yalanladı.
Amerikan Forbes dergisi, iki yıl üst üste servetini kendi yapan en genç milyarder ilan ettiği Kylie Jenner'ın kazancının sahte olduğunu iddia etti. Kişisel serveti 1.2 milyardolarolan 22yaşındakiyıldız ise iddiaları yalanladı.