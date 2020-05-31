Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Saklambaç
    • 31.05.2020 Gazete
    ABONE OL

    Amerikan Forbes dergisi 'ın kazancının sahte olduğunu iddia etti

    Amerikan Forbes dergisi, iki yıl üst üste servetini kendi yapan en genç milyarder ilan ettiği 'ın kazancının sahte olduğunu iddia etti. Kişisel serveti 1.2 milyar dolar olan 22 yaşındaki yıldız ise iddiaları yalanladı.

    Sahte milyarder!
    Amerikan Forbes dergisi, iki yıl üst üste servetini kendi yapan en genç milyarder ilan ettiği Kylie Jenner'ın kazancının sahte olduğunu iddia etti. Kişisel serveti 1.2 milyar dolar olan 22 yaşındaki yıldız ise iddiaları yalanladı.
    Haberler Saklambaç Amerikan Forbes dergisi Kylie Jenner'ın kazancının sahte olduğunu iddia etti
    Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
    Tüm Saklambaç Haberleri