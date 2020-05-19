Şöhreti türkiye sınırlarını aşan Tülin Şahin, önceki akşam dünyaca ünlü Çek model Petra Nemcova'nın kendi vakfı 'All Hands and Hearts' için yaptığı canlı yayına katıldı. Instagram'dan yapılan yayında ABD'li şarkıcılar Nicole Scherzinger ve Sheryl Crow, Brezilyalı top model Isabeli Fontana, İspanyol model Blanca Padilla ve Fransız yıldız Olga Kurylenko da hazır bulundu.

Şahin, dünya çapından binlerce kişinin izlediği yayında ülkemizin Coronavirüs'le mücadelesine şu sözleriyle övgü yağdırdı: "Ülkemle ve sağlık sistemimizle gurur duyuyorum. Türkiye, tüm dünyaya medikal desteklerinin yanı sıra sevgilerini ve iyi dileklerini gönderiyor. Ülkemizin her birimi canla, başla, mücadele ederek tüm dünyaya örnek oluyor."