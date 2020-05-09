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    • Saklambaç
    • 09.05.2020 Gazete
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    'im reklamlardan kazandığı para dudak uçuklattı

    Dizileriyle hayal kırıklığı yaşayan , reklamların yıldızı oldu. Son iki anlaşmasından 1 milyon 550 bin kazanan 26 yaşındaki oyuncu, şimdi de bir giyim markasının yüzü oldu. Erçel, iddiaya göre de bir yıllık reklam için 500 bin TL’yi cebine koydu.

    Güzel para

    Hande Erçel, son dönemde yer aldığı projelerinde umduğunu bulamasa da reklam dünyasının aranılan isimlerinin başında geliyor… 2017'de bir giyim markasının reklamlarında boy gösteren güzel oyuncu, ardından da iki ayrı kozmetik markasıyla iş birliği yaptı. Hande Erçel'in; bu reklamlarından birinden yıllık 750 bin TL, birinden ise 800 bin TL ücret aldığı iddia edildi.

    Sosyal medyadaki 12.4 milyonluk takipçi sayısıyla markaların favorisi haline gelen Hande Erçel, karantinada olmasına rağmen yeni bir işbirliğini duyurdu. Türk bir giyim markasının yeni yüzü olan 26 yaşındaki Erçel'in bir yıllık reklam işbirliği karşılığında 500 bin TL'yi cebine koyduğu iddia edildi. Hande Erçel'in bugüne kadarki reklam kazançları da "Güzel para" dedirtti.

    TAKVİM / MAGAZİN SERVİSİ

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