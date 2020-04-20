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    • Saklambaç
    • 20.04.2020 Gazete
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    'den büyük gaf! "'ün vücudu erkek gibi"

    ’deki bir internet sitesinin haberi, magazin dünyasını karıştırdı. İddialara göre , için “Vücudu erkek gibi” ifadesini kullandı. Dere, tepkiler üzerine özür diledi.

    Büyük gaf!

    Ürdün'deki Albawaba internet sitesinden kavga çıkaracak iddia… 'nun en gözde haber platformlarından biri olan site, oyuncu Cansu Dere'nin, meslektaşı Tuba Büyüküstün için "Vücudu erkek gibi" ifadesini kullandığını iddia etti. Dere, tepki çeken sözleri üzerine özür dilese de sarf ettiği cümle, olay yarattı.

    Habere göre; bir muhabir Cansu Dere'ye Türkiye'de en güzel vücuda sahip aktrisleri sordu. Dere, 'ün adını vermeyince gazeteci, "Ya Tuba Hanım hakkında ne düşünüyorsunuz?" dedi. Dere'nin yanıtı "Onun vücudu erkek gibi" oldu. , bu şok yorumu için ise pişman olup "Yaptığım zorbalıktı. Beni affet" diyerek meslektaşından özür diledi.


    Cansu Dere, bir dönem atv'de yayınlanan Ezel dizisindeki başarılı oyunculuğuyla, Orta Doğu'da çok ünlenmişti.


    Oyuncu Tuba Büyüküstün de Orta Doğu'da büyük bir hayran kitlesine sahip.

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