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    • Saklambaç
    • 20.04.2020 Gazete
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    sağ gösterip sol vurdu! ile yakınlaştı...

    , özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Adı son günlerde meslektaşı ile anılan güzel oyuncu, adeta sağ gösterip sol vurdu. Enver, bir ay önce ile yakınlaştı. Güzel oyuncunun aşk listesi hayli kabarık olan eski basketbolcuyla görüşmesi, 'Aslı'ya dev çapkın' dedirtti

    Aslı’ya dev çapkın

    Karantina bile magazin dünyasında yeni aşkların başlamasına engel değil… Son dönemde adı oyuncu olan Uraz Kaygılaroğlu ile anılan Aslı Enver, sağ gösterip sol vurdu. 35 yaşındaki güzel oyuncu, '2. Sayfa'nın iddiasına göre gönlünü eski basketbolcu Kerem Tunçeri'ye kaptırdı. Aşk, bir ay önce başladı.

    Enver ile Tunçeri, ortak dostları aracılığıyla bir ay önce tanıştı. Karantina nedeniyle sadece telefonla irtibatta olan ikilinin yakınlaşması, gündem oldu. Bazıları, çifti efsane aşıklar 'Kerem ile Aslı'ya benzetti. Çoğu hayranı ise Enver'in çapkınlıklarıyla nam salmış Kerem Tunçeri yüzünden üzüleceğini düşünüyor.


    41 yaşındaki Eski basketbolcu, 2007'de evlendiği Tuba Çıkrıkçı ile evliliğini 2013'te ihanet yüzünden bitirdi.

    KEREM'İN AŞK KADROSU!
    , evliyken ile aşk yaşayıp baba oldu.

    Bir dönem adı Çağla Şıkel, ve 'la anılan eski basketbolcunun aşk yaşadığı isimler ise şunlar: , Tuvana Türkay, Bahar Kerimoğlu, spiker Sinem Ökten, .

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