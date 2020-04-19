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    • Saklambaç
    • 19.04.2020 Gazete
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    'dan 'efsane' övgü! ‘’ı görünce at olmak isteyen bir tek ben miyim?’

    , önceki akşam efsane yarış atı ’ın hikayesini anlatan ‘Bizim İçin Şampiyon’ filmine hayran kaldı. Ünlü futbolcu, ‘Bold Pilot’ı görünce at olmak isteyen bir tek ben miyim?’ sözüyle salladı.

    Efsane övgü
    İkinci bebeklerine hamile olan eşi ve minik oğlu Hamza Arda ile karantinada olan , önceki akşam film keyfi yaptı. Ünlü futbolcu, efsane yarış atı sayesinde bir araya gelen ve Begüm Atman arasındaki büyük aşkı konu edinen 'Bizim İçin Şampiyon' filmini seyretti.



    Filme övgüler yağdıran Arda Turan'ın "Bold Pilot'ı görünce at olmak isteyen bir tek ben miyim?" yorumu salladı.



    'da 6.4 milyon takipçisi olan Turan'ın paylaşımı, yabancı takipçilerini de meraklandırdı. Filmi internetten seyreden yurt dışındaki seyirci, Bold Pilot'ın efsane hikayesine övgüler yağdırdı.



    Arda Turan, şimdilerde ikinci oğullarına hamile olan eşinin üzerine titrediğini söyledi.
    Haberler Saklambaç Arda Turan'dan 'efsane' övgü! ‘Bold Pilot’ı görünce at olmak isteyen bir tek ben miyim?’
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