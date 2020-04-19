İkinci bebeklerine hamile olan eşi Aslıhan Doğan ve minik oğlu Hamza Arda ile karantinada olan Arda Turan, önceki akşam film keyfi yaptı. Ünlü futbolcu, efsane yarış atı Bold Pilot sayesinde bir araya gelen Halis Karataş ve Begüm Atman arasındaki büyük aşkı konu edinen 'Bizim İçin Şampiyon' filmini seyretti.
Filme övgüler yağdıran Arda Turan'ın "Bold Pilot'ı görünce at olmak isteyen bir tek ben miyim?" yorumu sosyal medyayı salladı.
Instagram'da 6.4 milyon takipçisi olan Turan'ın paylaşımı, yabancı takipçilerini de meraklandırdı. Filmi internetten seyreden yurt dışındaki seyirci, Bold Pilot'ın efsane hikayesine övgüler yağdırdı.
Arda Turan, şimdilerde ikinci oğullarına hamile olan eşinin üzerine titrediğini söyledi.
Filme övgüler yağdıran Arda Turan'ın "Bold Pilot'ı görünce at olmak isteyen bir tek ben miyim?" yorumu sosyal medyayı salladı.
Instagram'da 6.4 milyon takipçisi olan Turan'ın paylaşımı, yabancı takipçilerini de meraklandırdı. Filmi internetten seyreden yurt dışındaki seyirci, Bold Pilot'ın efsane hikayesine övgüler yağdırdı.
Arda Turan, şimdilerde ikinci oğullarına hamile olan eşinin üzerine titrediğini söyledi.