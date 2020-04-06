İrem Derici, üzerinde Yıldız Savaşları'nın efsane karakteri Yoda'nın olduğu tişörtüyle verdiği bu poza "Yoda bile yüzümü güldürmedi" diye yazdı.
İrem Derici: Yoda bile yüzümü güldürmedi
Başarılı şarkıcı İrem Derici, üzerinde Yıldız Savaşları'nın efsane karakteri Yoda'nın olduğu tişörtüyle verdiği bu poza "Yoda bile yüzümü güldürmedi" diye yazdı.
- Saklambaç
- 06.04.2020
- Gazete
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