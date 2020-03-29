bir yandan sevenlerineçağrısı yaparken bir yandan da umut aşılıyor. Bergüzar Korel'den Demet Özdemir'e kadar birçok ünlü sima,mesajı verdi.ise yakında baharın geleceğini söyleyip sevenlerine moral oldu.27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nü sosyal medyadan kutlayan Bergüzar Korel, "Siz canım seyirci. Alkışlarınızın kalbimi titrettiği bugünü sahnede kutlayacağımız günler yaşayacağımıza inancım sonsuz" notuyla herkese umut oldu.