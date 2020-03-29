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Sinem Kobal, , ve diğer ünlülerden 'evde kal' çağrısı: Güzel günler gelecek

Sinem Kobal’dan ’e, Aslı Enver’den ’ya kadar magazin ve sosyetenin birçok ünlü ismi, hayranlarına moral aşıladı. “Güzel günler gelecek” diyen ünlüler, “evde kalın” çağrılarını da yineledi.

  • Saklambaç
  • 29.03.2020
  • Gazete
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Ünlüler, bir yandan sevenlerine "Evde kalın" çağrısı yaparken bir yandan da umut aşılıyor. Bergüzar Korel'den Demet Özdemir'e kadar birçok ünlü sima, "Her şey yoluna geçecek" mesajı verdi. Sinem Kobal, Burçin Terzioğlu ve Aslı Enver ise yakında baharın geleceğini söyleyip sevenlerine moral oldu.

KOREL'İN İNANCI SONSUZ
27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nü sosyal medyadan kutlayan Bergüzar Korel, "Siz canım seyirci. Alkışlarınızın kalbimi titrettiği bugünü sahnede kutlayacağımız günler yaşayacağımıza inancım sonsuz" notuyla herkese umut oldu.

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