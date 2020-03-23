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: Ben oğlum için evde kalıyorum

Kısa süre önce ameliyat olan hastası oğlunun yanında 'da olan , ile bu pozunu paylaştı. eski güzeli, bu fotoğrafına "Ben oğlum Daniel için evde kalıyorum" yazdı.

  • Saklambaç
  • 23.03.2020
  • Gazete
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Her şey oğlum için
Kısa süre önce ameliyat olan Nager Sendromu hastası oğlunun yanında Hollanda'da olan Özlem Kaymaz, Daniel ile bu pozunu paylaştı. eski güzeli, bu fotoğrafına "Ben oğlum Daniel için evde kalıyorum" yazdı.

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