Kısa süre önce ameliyat olan Nager Sendromu hastası oğlunun yanında Hollanda'da olan Özlem Kaymaz, Daniel ile bu pozunu paylaştı. Türkiye eski güzeli, bu fotoğrafına "Ben oğlum Daniel için evde kalıyorum" yazdı.
Özlem Kaymaz: Ben oğlum Daniel için evde kalıyorum
Kısa süre önce ameliyat olan Nager Sendromu hastası oğlunun yanında Hollanda'da olan Özlem Kaymaz, Daniel ile bu pozunu paylaştı. Türkiye eski güzeli, bu fotoğrafına "Ben oğlum Daniel için evde kalıyorum" yazdı.
- Saklambaç
- 23.03.2020
- Gazete
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