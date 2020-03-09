Ünlüler dünyasında yaşanan ilişkiler "Bu kadar da olmaz" dedirtiyor... Manken Günay Musayeva ile olaylı aşkı biten Taha Tatlıcı, yeni sevgilisiyle yine şaşırtacak. Hayatını ABD'de devam ettiren oyuncu Tolga Karel'in eski eşi Günay Musayeva ile 2018'den beri aşk yaşayan Taha Tatlıcı, bu ilişkide hüsrana uğradı. İşadamı, Musayeva'dan sonra yine Tolga Karel'in eski sevgilisi olan Öykü Çelik'le aşk yaşamaya başladı.
AŞKIN ADRESİ ZORLU
İddiaya göre; güzel oyuncunun isteğiyle ilişkilerini şimdilerde gözlerden uzak yaşayan ikili, sık sık Tatlıcı'nın Zorlu Residence'taki dairesinde buluşuyor. Çelik'in işlerini bahane göstererek Tatlıcı ile basından kaçtığı konuşulurken; ikili, sosyal medyadan da takipleşmeye başladı. Tatlıcı'nın Tolga Karel'in eski eşinden sonra eski sevgilisiyle de aşk yaşaması "Tolga'nın izinden gidiyor" dedirtti.
Tolga Karel - Günay Musayeva
KAREL'İN İZİNDEN
ABD'de TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel, Sarah Scott ile mutlu bir hayat sürüyor. Korel, 2010'da evlendiği Günay Musayeva'dan 2015'te ayrılmıştı.
Ünlü oyuncu 2008 yılında da Öykü Çelik'le aşk yaşamıştı.
Tolga Karel - Öykü Çelik
Model Günay Musayeva ve Taha Tatlıcı, olaylı aşklarıyla sık sık gündem oluyordu.
TAKVİM ÖZEL - MAGAZİN SERVİSİ
AŞKIN ADRESİ ZORLU
İddiaya göre; güzel oyuncunun isteğiyle ilişkilerini şimdilerde gözlerden uzak yaşayan ikili, sık sık Tatlıcı'nın Zorlu Residence'taki dairesinde buluşuyor. Çelik'in işlerini bahane göstererek Tatlıcı ile basından kaçtığı konuşulurken; ikili, sosyal medyadan da takipleşmeye başladı. Tatlıcı'nın Tolga Karel'in eski eşinden sonra eski sevgilisiyle de aşk yaşaması "Tolga'nın izinden gidiyor" dedirtti.
Tolga Karel - Günay Musayeva
KAREL'İN İZİNDEN
ABD'de TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel, Sarah Scott ile mutlu bir hayat sürüyor. Korel, 2010'da evlendiği Günay Musayeva'dan 2015'te ayrılmıştı.
Ünlü oyuncu 2008 yılında da Öykü Çelik'le aşk yaşamıştı.
Tolga Karel - Öykü Çelik
Model Günay Musayeva ve Taha Tatlıcı, olaylı aşklarıyla sık sık gündem oluyordu.
TAKVİM ÖZEL - MAGAZİN SERVİSİ
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